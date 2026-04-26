Forsøgt attentat mod Donald Trump under korrespondentmiddag i Washington D.C.

En bevæbnet mand forsøgte at myrde den amerikanske præsident, Donald Trump, under den årlige korrespondentmiddag i Washington D.C. Angrebet blev forhindret af Secret Service, men en betjent blev skudt. Arrangementet blev aflyst, og præsidenten blev evakueret. Hændelsen har sat fokus på sikkerhedsforanstaltninger omkring præsidenten.

Lørdag aften blev der foretaget et forsøg på at myrde den amerikanske præsident, Donald Trump , under den årlige korrespondentmiddag i Washington D.C. En bevæbnet mand, iført skudsikker vest, stormede et kontrolpunkt ved hotellet, hvor middagen blev afholdt.

Ifølge medierapporter var gerningsmanden en 31-årig mand fra Torrance i Californien. Han blev konfronteret af Secret Service-agenter, som åbnede ild mod ham, efter at han forsøgte at bryde sig gennem sikkerhedsbarrieren. Videooptagelser fra stedet viser, hvordan manden i høj fart løber forbi bevæbnede sikkerhedsfolk, der straks reagerer med at affyre deres våben. Præsident Trump blev hurtigt evakueret fra lokalet sammen med første dame Melania Trump og andre højtstående medlemmer af hans administration.

Under tumultet blev en betjent skudt, men overlevede takket være sin skudsikre vest. Trump offentliggjorde senere to billeder af den mistænkte på sit sociale medie, Truth Social, og bekræftede, at angrebet var blevet forhindret af de pålidelige sikkerhedsforanstaltninger. Den årlige korrespondentmiddag, der arrangeres af The White House Correspondents' Association, blev aflyst og vil blive rykket til en ny dato inden for 30 dage.

Middagen er traditionelt et afslappet forum for socialt samvær mellem pressen og Det Hvide Hus, ofte præget af humoristiske taler fra præsidenten. Dette var første gang, at Trump skulle have deltaget i arrangementet i sin tid som præsident, da han tidligere har undgået at deltage. Politiet og sikkerhedsstyrkerne er massivt til stede ved Washington Hilton Hotel, hvor skyderiet fandt sted, og helikoptere cirkulerer over området.

Det var også ved dette hotel, at et attentat mod præsident Ronald Reagan fandt sted i marts 1981. Efter angrebet udtalte øverste anklager for Washington D.C. , Jeanine Pirro, at det var heldigt, at kontrolpunktet lige uden for balsalen fungerede, da tusindvis af mennesker var til stede for at høre den amerikanske præsident. Hun understregede vigtigheden af de sikkerhedsforanstaltninger, der er på plads for at beskytte præsidenten og andre højtstående personer.

Angrebet har sendt chokbølger gennem den amerikanske politik og medieværden, da det er første gang i nyere tid, at en siddende præsident har været udsat for et så direkte angreb. Trump har siden hændelsen udtalt, at han er taknemmelig overfor de modige agenter, der risikerede deres liv for at beskytte ham. Samtidig har han opfordret til en grundig undersøgelse af hændelsen for at forhindre lignende angreb i fremtiden.

Den politiske debat i USA er nu fokuseret på sikkerhedsprotokoller og den generelle trusselsniveau mod højtstående politikere. Mange spørger, hvordan en bevæbnet mand kunne komme så tæt på præsidenten, og om der er behov for yderligere forbedringer af sikkerhedsforanstaltningerne. Den amerikanske befolkning er nu i afventende tilstand, mens politiet og efterforskningstjenesterne arbejder på at afdække gerningsmandens motiver og baggrund. Det er endnu uvist, om der var politiske eller personlige årsager til angrebet, men efterforskningen forventes at tage tid.

I mellemtiden er der øget politisk opbakning til at styrke sikkerheden omkring præsidenten og andre vigtige personer i den amerikanske regering. Den årlige korrespondentmiddag, der normalt er en festlig begivenhed, er nu blevet overskygget af en tragisk hændelse, der har sat fokus på de udfordringer, der følger med at beskytte en siddende præsident i en tid med stigende polarisering og politisk vold





Donald Trump Attentatforsøg Korrespondentmiddag Secret Service Washington D.C.

