Forræder-deltager afslører overraskende kærlighedsliv med kontroversiel rapper

Gabriella Randall fra TV 2-programmet Forræder danner par med Munken fra gruppen Ude af Kontrol. Hun fortæller, at hans private personlighed er markant anderledes, end hvad fans oplever på scenen.

Den populære TV 2 -produktion Forræder – ukendt grund har for alvor fanget danskernes opmærksomhed, men bag de intense spil og strategiske manøvrer gemmer der sig også personlige historier, som overrasker mange seere. En af de deltagere, der skiller sig ud i dette års felt, er den 28-årige sosu-assistent Gabriella Randall fra Næstved.

Hun arbejder til daglig i retspsykiatrien, et job præget af både menneskelig indsigt og stærke nerver, hvilket måske forklarer hendes evne til at bevare roen i det taktiske spil. Men det er ikke kun hendes professionelle baggrund, der har vakt opsigt. Det er kommet frem, at Gabriella privat danner par med den profilerede rapper Mark Løvendahl, der er bedre kendt under kunstnernavnet Munken fra den kontroversielle og ekstremt populære gruppe Ude af Kontrol. Gruppen Ude af Kontrol er i den danske musikbranche berygtet for deres vilde energi, grænseoverskridende tekster og liveshows, der ofte befinder sig i den absolutte top, når det kommer til kaos og fest. De har formået at fylde store arenaer som Royal Arena, hvilket vidner om en enorm følgerskare. For mange af gruppens fans er Munken synonym med den rå og uforudsigelige attitude, som kendetegner deres musik. Men ifølge Gabriella er der en markant forskel på den mand, der står på scenen, og den person, hun deler sin hverdag med. Hun beskriver ham som en utrolig stille, rolig og jordbunden person, når kameraerne er slukkede, og han træder ud af sin rolle som rapper. Hun understreger, at folk ville få et gedigent chok, hvis de mødte den private version af Mark, da han står i så stor kontrast til det billede, mange har af ham i offentligheden. Forholdet mellem den social- og sundhedsassistenten og den rebelske rapper viser en side af virkeligheden, hvor modpoler mødes og skaber en balance. Mens Gabriella navigerer i et psykologisk spil på skærmen, hvor hun skal læse andre mennesker og holde hovedet koldt, finder hun støtte hos en partner, der er vant til rampelyset, men som i hjemmets rammer prioriterer roen. Gabriella lægger ikke skjul på sin stolthed over Marks karriere og de milepæle, gruppen har opnået, herunder de massive shows på landets største scener. Skulle hun løbe med sejren i Forræder, er planerne for præmien allerede lagt. En velfortjent ferie står øverst på listen, hvor parret kan trække stikket fra hverdagens travlhed. Det er tydeligt, at Gabriella formår at holde benene solidt plantet på jorden, uanset om hun står over for de sværeste udfordringer i retspsykiatrien eller deltager i et af landets mest sete tv-programmer, og hun finder roen i sit kærlighedsliv med en mand, som offentligheden kun tror, de kender





