Fornyelse og samling af fagbevægelsen og massebevægelsen i det globale syd: Irak som model

Perspektiver for fornyelse og samling af fagbevægelse n og massebevægelse n i landene i det globale syd: Irak som model. Det sydafrikanske fagforbund COSATU har vist, at et stærkt uafhængigt fagforbund både kan være en front for forsvar af arbejdernes rettigheder og en platform for kampen for menneskeværdighed - uden at blive opslugt af noget politisk parti.

De fleste lande i Mellemøsten og det globale syd, der opererer under autoritære regimer, deler én fælles strukturel krise: Den fragmentering og akutte, kroniske svaghed, der rammer masseorganisationer, fagforeninger, feministiske bevægelser og studenterorganer, og som strækker sig endnu videre til at omfatte koordineringen mellem venstrefløjens egne kræfter. Dette er ikke et udelukkende irakisk problem; det er snarere et tilbagevendende fænomen i sammenlignelige kontekster, som finder sit skarpeste og mest tydelige udtryk i den irakiske erfaring.

Autoritære regimer har skabt kvælende vilkår, der har drevet venstrefløjens kræfter i det globale syd til at anlægge stærkt centraliserede organisationsformer under presset fra undertrykkelse og forfølgelse. Dette har frembragt en tilgang baseret på opbygningen af hemmelige og sommetider halvoffentlige fagforeninger og masseorganisationer, der var tæt knyttet til de politiske formationer på bekostning af deres selvstændighed og deres evne til at omfavne bredere sociale sektorer. Retfærdigvis bør det erkendes, at denne tilgang ikke var forkert i absolutte termer.

I bestemte historiske faser spillede den en afgørende rolle, som ikke kan benægtes, da organisatorisk centralisering var en nødvendighed pålagt af den undertrykkende virkelighed og af kampens behov for sammenhængskraft og beskyttelse af sine kadrer. Tiderne har dog forandret sig grundlæggende og med dem mekanismerne for folkelig tænkning og massehandling i den digitale revolutions tidsalder.

Masserne i dag, særligt de nye generationer, der voksede op i en kultur præget af umiddelbar adgang til information, horisontal organisering, gennemsigtighed og direkte deltagelse i beslutningstagning, accepterer ikke længere at være blot et mobiliseringsmateriale i tjeneste for en bestemt partipolitisk dagsorden, uanset hvor oprigtige dens hensigter måtte være. Dette dokument søger derfor at provokere en alvorlig debat om revision af modellen med den “underordnede fagforening og den loyale masseorganisation” og om udforskningen af en alternativ model.

Efter 2003 var de fleste venstrefløjsformationer (herunder partier, red. ) opsat på at opretholde og etablere deres egne fagforeninger, forbund og organisationer. Dette førte i mange tilfælde til fremkosten af flere fagforeninger inden for den samme sektor, og i nogle tilfælde nåede det endda dertil, at organisationer blev fordoblet inden for samme parti. Resultatet var et massepanorama præget af spredning af energier, mangfoldighed af navne og en reel effektivitet, der mindskedes på marken.

En fagforening, der eksempelvis er tæt bundet til et bestemt parti, finder det vanskeligt at rumme manuelle og intellektuelle arbejdere i al deres intellektuelle, nationale og religiøse mangfoldighed. Fagforeningens indflydelsessfære indsnævres og bliver indskrænket til et bestemt segment. En feministisk organisation, der er knyttet til et bestemt parti, har svært ved at tiltrække kvinder med forskellig politisk baggrund. Et studenterforbund forvandles gradvist til en arena for partipolitiske magtkampe, hvor de studerende mister deres selvstændige rum.

En personlig erfaring, jeg levede gennem sommeren 1992, afslører dybden af dette problem. Da vi samledes med venstrefløjskammerater og arbejdsløse for at opbygge en fagforening for arbejdsløse i Kurdistans Region, opstod den første uenighed om selve den grundlæggende erklæring. Nogle kammerater foreslog en erklæring, der var mættet med venstrefløjsideologiske udtryk som imperialisme og socialisme.

Jeg var uenig med dem og hævdede, at det, vi stræbte efter at opbygge, var en fagforening for alle arbejdsløse, af enhver overbevisning og orientering, ikke en fagforening udelukkende for venstrefløjens arbejdsløse. Det grundlæggende spørgsmål, der blev rejst i sommeren 1992, forbliver stadig i hjertet af det problem, vi diskuterer i dag.

Der er et smertefuldt paradoks, der fortjener eftertanke: Venstrefløjen rejser parolen om de arbejdende massers enhed, samtidig med at denne organisatoriske tilgang utilsigtet har ført til splittelse af kræfter og svækkelse af fagbevægelsen og massebevægelsen





