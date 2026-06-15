Forhandlinger mellem USA og Iran: USA forsøger at redde aftale med Iran, mens Israel fortsætter aggression

USA og Iran har ifølge nyheder nået en aftale om våbenhvile og forhandlinger, som skal underskrives i Genève. Aftalen indebærer bl.a. genåbning af Hormuzstrædet, men de næste 60 dage vil være afgørende for at fastlægge en køreplan. Israel fortsætter med at invadere og bombarde Libanon, hvilket Iran kræver stoppet. Iran har også krav om ophævelse af sanktioner og garantier mod atomvåbenudvikling. Trods USA's og Israels påstande har Iran altid overholdt sine atomforpligtelser.

Der er fortsat mange huller i forhandlingsplanen og mulighed for sabotage. De næste 60 dage vil USA forsøge at redde, hvad der kan reddes i en aftale med Iran , der også involverer et Israel , der er svært at styre.

Efter et israelsk bombeflyangreb på Tyr i Libanon torsdag den 10. juni, som var et forsøg på at afspore forhandlingerne mellem Iran og USA, kom der en melding fra en pakistansk mægler natten til mandag den 15. juli om, at USA og Iran nu var enige om en aftale om våbenhvile og forhandlinger. Aftalen skal ifølge planen underskrives i Genève fredag, og den har få offentlige detaljer. Det er ikke første gang, vi hører, at en aftale er tæt på.

I måneder har USA's Trump fortalt, at aftalen er meget tæt på, måske kun få dage væk, i hvert fald lige om hjørnet. Samlet set skal der som minimum være en våbenhvile i de næste 60 dage - både i den Persiske Golf og i Libanon, som Israel har invaderet og bombet.

Disse 60 dage skal bruges til at lægge en køreplan, hvor USA og Israel på den ene side og Iran på den anden skal enes om, hvad forhandlingerne skal dreje sig om, og hvad de ikke skal dreje sig om, beretter en tv-kanal. Hovedpunktet i aftalen - det skal forhandles om fra fredag og i de næste 60 dage - er velkendt: genåbning af det strategisk og økonomisk vigtige Hormuzstræde. De internationale oliepriser og aktiekurser har allerede reageret.

"Jeg byder USA's aftale med Iran om at indstille fjendtlighederne og genåbne Hormuzstrædet velkommen. Det er vigtigt for sikkerheden og stabiliteten i regionen og globalt," og "Positivt, at USA og Iran er blevet enige om en aftale. Det er vigtigt, at den implementeres, så vi kan sikre regional stabilitet og genåbne Hormuzstrædet. Det er afgørende for den globale økonomi," lød det samstemmende fra danske udenrigsministeriets tjenester.

Ingen af de to danske ministre fandt det belejligt at minde os på, at Hormuzstrædet var både åbent og gratis at sejle igennem, lige indtil USA og Iran begyndte deres krævende spil. Men strædet vil nok blive åbnet i en eller anden form og under overvågning af Iran og Oman, måske til gengæld for en afgift. Sværere bliver det i de næste 60 dage med andre krav. Israel fantaserer stadig om regimeskifte i Iran, ifølge fortrolige kilder.

Iran vil have hævet USA's, EU's og Storbritanniens ensidige sanktioner mod landet. Iran vil have reelle garantier for, at Israel eller andre ikke blot starter angrebene igen. Iran vil have stop for Israels aggression mod Libanon - stop for bomber, stop for angreb og besættelse. Og Iran vil have en fredsproces for Gaza i gang igen.

Og så vil USA have en garanti for at Iran ikke udvikler atomvåben. Det var den oprindelige begrundelse for krigen, omend fokus er skiftet en del over på Hormuz og verdensøkonomien. En oprindelig begrundelse, der havde meget lidt med virkeligheden at gøre - mere om det om lidt. Foreløbigt har Iran opnået nogle store resultater.

Det er for alvor lykkedes for Iran at flette Israels ulovlige invasion af Libanon med i det grundlag, der forhandles om. Ved den første våbenhvile fra februar var det klart Irans opfattelse, at en våbenhvile mellem Iran på den ene side og USA og Israel på den anden også gjaldt i Libanon. Israel mente, eller påstod, noget andet.

De har siden invaderet en stor del af Libanon og er i fuld gang med at etnisk udrense den sydlige del af landet. Ganske vist under dække af humanitær bekymring - men en ordre om enten at forlade ens hjem eller blive bombet ihjel, har intet med humanitær omsorg at gøre. Det er rendyrket etnisk udrensning. Men Iran sagde stop.

Israel gennemførte den 10. juni et større bombeflyangreb mod Libanons hovedstad Beirut for første gang i ugevis. Som lovet, svarede Iran igen med et missilangreb mod israelske baser. Gennem flere dage fløj missiler, bombefly og droner frem og tilbage. Med sit kontante svar viste Iran, at Israels aggressioner overfor Libanon er en fast del af grundlaget for en aftale.

Israel bliver nødt til at trække sig tilbage fra de områder, som de har besat i Libanon. Om det er nok til at afspore aftalen, eller USA måske vil forsøge et stille pres på sin partner, får vi se i de nærmeste dage. Ellers er Iran rede. Men frem og tilbage med missiler, og svar på svar på svar.

Er det to parter, der er lige gode om det? Svaret er et utilsløret nej. Iran har altid overholdt sine forpligtelser i forhold til det atomprogram, der var det oprindelige påskud fra USA og Israel til at starte angrebene tilbage i januar. Der er bare ikke noget at komme efter.

Iran samarbejder med inspektørerne fra IAEA. Inspektørerne har større, mere umiddelbar og mere grundig adgang til Irans atomfaciliteter, end de samme inspektører har i noget land, der har erklæret at være atomvåbenmagt





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