Foreningen bag Socialdemokratiets valgkamp: 33 ansatte og tætte forbindelser til partiet

Nye oplysninger viser, at foreningen havde 33 ansatte i februar i år og har tætte forbindelser til Socialdemokratiet. Professor i statskundskab Anne Skorkjær Binderkrantz kalder det for en organisation med betydelig kapacitet og indflydelse.

Nye oplysninger fra Erhvervsstyrelsen viser, at foreningen havde 33 ansatte i februar i år. Dette tegner et billede af en organisation med betydelig kapacitet og indflydelse bag kulisserne i Socialdemokrati ets valgkamp.

Udadtil fremstår den relativt anonym, men forbindelserne til Socialdemokratiet er tætte. Tidligere justitsminister Nick Hækkerup er medstifter af foreningen, mens formandsposten besiddes af en mangeårig rådgiver med rødder i partiet. Oplysningen om de 33 ansatte kommer bag på professor i statskundskab ved Aarhus Universitet Anne Skorkjær Binderkrantz, som siger, at hun aldrig tidligere har hørt om en forening til partistøtte med så mange medarbejdere.

Ifølge professoren har sådanne foreninger traditionelt været opfattet som mindre organisationer, der primært indsamler midler og kanaliserer dem videre til partierne. TV 2 har talt med et tocifret antal socialdemokrater om sagen, men ingen af dem ønsker at stå frem med navn, da de frygter for deres fremtidige position i partiet.

Under valgkampen blev statsminister Mette Frederiksen konfronteret med spørgsmål om foreningen, og den samme melding kommer fra partisekretær Lasse Ryberg, som siger, at partiet følger alle regler for parti- og gruppestøttemidler





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Socialdemokrati Valgkamp Forening Partistøtte Erhvervsstyrelsen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Storm af begivenheder: fra nye Bond-spil til motorvejlåsninger og trusler mod danske handlereI en række stemplet news opstår der overensstemmelsen om James Bond-spelets udgivelse, et bombelt af fejl i politiets omgang, alvorlige trusler mod en butik, motorveilåsning pga. protester og internationale spændinger med Iran, Rusland, Ukraine og Armenien. I mellemtiden opdateres en dansk DJs rokningspropaganda og en hærnet dronestrid giver dragevæsen i Ukraines kreds. Børn ender også af at være udsat for et grusomt angreb i Afghanistan.

Read more »

EU forbyder plastikemballage: Nye regler rammer caféer og restauranterFra 12. august træder en EU-forordning i kraft, der forbyder engangspakker i plastik med krydderier og saucer. Det skaber debat om hygiejne og bæredygtighed i restaurationsbranchen.

Read more »

Aarhus' nye biskop er blevet indsat med kong Frederik som gæstKong Frederik og den fungerende kirkeminister deltog, da den nye biskop i Aarhus Stift søndag blev indsat.

Read more »

Anonym forening med 33 ansatte hjalp socialdemokrater i valgkampenEn anonym forening, kendt som Foreningen Kampagnebureauet, har hjulpet udvalgte socialdemokrater med valgplakater og kampagneudstyr under valgkampen. Nye oplysninger afslører, at foreningen havde 33 ansatte og tætte forbindelser til Socialdemokratiet, herunder medstifter Nick Hækkerup. Flere socialdemokrater er kritiske, men frygter at stå frem. Mette Frederiksen og partiet hævder overholdelse af regler.

Read more »