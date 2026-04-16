Forbrugerombudsmanden sætter en stopper for ublu reservationer på tankstationer

Forbrugerombudsmanden kritiserer tankstationskæder for at reservere uforholdsmæssigt store beløb på kunders konti ved tankning, hvilket nu fører til ændringer i praksis hos flere af landets største aktører.

Forbrugerombudsmanden slår nu ned på en praksis hos landets største tankstationskæder, der har reserveret betydeligt højere beløb på kunders konti, end der reelt blev tanket for. Q8, OK, Shell og Uno-X har i årevis reserveret alt fra 850 til 1.500 kroner ved tankning, uanset størrelsen af det faktiske køb. Ifølge Forbrugerombudsmanden er dette uforholdsmæssigt og potentielt urimeligt for forbrugerne.

Forbrugerombudsmand Torben Jensen udtaler, at en reservation på omkring 900 kroner eller mere, når der blot tankes til et mindre køretøj, ikke står mål med det endelige betalingsbeløb og derfor kan være urimeligt. Undersøgelsen har desuden afdækket, at nogle kunder oplevede at skulle vente op til 11 dage på frigivelse af de reserverede beløb, hvilket i den periode begrænsede deres rådighed over egne penge.

Kritikken retter sig ikke kun mod selve størrelsen af de reserverede beløb, men også mod en manglende gennemsigtighed i processen. Det fremgår, at kunder hos især Q8 og OK ikke altid er blevet tydeligt informeret om, at et beløb blev reserveret. Lovgivningen kræver, at forbrugeren aktivt giver samtykke til en reservation, når det præcise betalingsbeløb ikke er kendt på forhånd. Endvidere skal pengene frigives hurtigt efter, at den endelige betaling er gennemført.

Som en direkte konsekvens af dialogen med myndighederne har flere af de berørte selskaber nu foretaget justeringer i deres systemer. Shell og Uno-X har implementeret en funktion, hvor kunderne selv kan vælge et maksimumbeløb for tankning direkte på standeren. OK har reduceret standardreservationsbeløbet markant, mens Q8 er i gang med en lignende ændring. Torben Jensen udtrykker stor tilfredshed med disse ændringer og fremhæver, at forbrugerne nu enten selv kan bestemme et maksimalt tankningsbeløb, eller at der højst reserveres et væsentligt lavere beløb.

Sagen tog sin begyndelse efter tidligere mediernes afsløringer af de høje reservationsbeløb, og Forbrugerombudsmanden vurderer nu, at de pågældende selskaber har efterlevet myndighedernes krav og tilpasset deres praksis.





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Forbrugerombudsmanden Tankstationer Betaling Reservationer Forbrugerrettigheder

United States Latest News, United States Headlines

