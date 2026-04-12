Forandringens vinde blæser over Ungarn: Orbáns dominans udfordres

Efter 16 år ved magten kan Viktor Orbán stå over for en politisk udfordring fra Péter Magyar. Meningsmålinger indikerer en mulig ændring, hvor oppositionspartiet Tisza kan tage magten. Valget vil have stor betydning for Ungarns forhold til EU og landets fremtidige politiske retning.

I 16 år har det været som mejslet i sten: Viktor Orbán har været Ungarn s premierminister og landets ubestridte leder. I denne periode er korruptionen i landet vokset, og Ungarn har i stigende grad distanceret sig fra EU og nærmet sig Rusland, hvilket har forstærket fornemmelsen af et autoritært styre uden reelle alternativer. Men nu tyder flere meningsmålinger på, at forandringens vinde vil blæse over Ungarn , når landet afholder valg søndag. Péter Magyar , leder af oppositionspartiet Tisza , ser ud til at stå til et flertal af stemmerne.

Den 45-årige EU-politiker, beskrevet som uregerlig med et temperament, der hurtigt kan antændes, og hvis parti slår sig op på at være konservativt og patriotisk, går også til valg på at ville forsones med Den Europæiske Union. Denne forsoning er afgørende, da EU har indefrosset milliarder af euro, som først vil blive frigivet, når Ungarn gennemfører demokratiske reformer.

Péter Magyars valgkamp har primært bestået af at turnere rundt i Ungarn og holde taler for fremmødte. Her har han viftet med det ungarske flag for forsamlinger i byer som Miskolc. Hans politiske rejse begyndte dog længe før den offentlige optræden. Péter Magyar kommer fra en veluddannet familie og har hele sit liv været omgivet af politiske skikkelser. Som barn havde han plakater af politiske figurer på sit værelse, heriblandt en ung Viktor Orbán, som en fejring af Ungarns frigørelse fra kommunismen i 1991.

Hans gudfar var landets præsident fra 2000 til 2005. Morfaren var jurist og en kendt figur i ungarsk tv. Péter Magyar fulgte i deres fodspor og studerede jura med et udvekslingsophold i Tyskland. Her boede han sammen med Gergely Gulyás, der skulle blive en af hans bedste venner og gudfar til et af hans børn. I dag er Gulyás en del af Viktor Orbáns inderkreds i Fidesz, og de to er ikke længere på talefod.

Péter Magyar blev medlem af Fidesz i 2002 og arbejdede efterfølgende som diplomat i Bruxelles og i statslige virksomheder i Ungarn. Han kom oprindeligt til Bruxelles, fordi hans daværende hustru Judit Varga blev rådgiver for Fidesz i Europa-Parlamentet. Parret fik deres første barn i denne tid, og Péter Magyar blev hjemmegående far. Judit Varga steg i mellemtiden i graderne i Fidesz, blev højtstående rådgiver om EU-spørgsmål for Viktor Orbán og blev justitsminister i 2022.

Péter Magyars ekskone Judit Varga måtte træde af som justitsminister efter at have været involveret i benådningen af en viceforstander på et børnehjem, som havde set gennem fingre med overgreb. I dag er hun helt ude af politik. Ægteskabet mellem Péter Magyar og Judit Varga skrantede i denne periode. I hemmelighed optog han sin hustru, der talte om korruption i Viktor Orbáns inderkreds. Denne optagelse blev gemt til et belejligt tidspunkt efter deres skilsmisse.

I 2024 kom det frem, at Ungarns daværende præsident havde dækket over en sag om seksuelt misbrug på et børnehjem. Péter Magyar brugte dette til at gå ind i politik og kritisere Orbán og hans støtter for at beskytte kvindelige politikere og ikke selv stå til ansvar. Han skrev på Facebook: 'Jeg vil ikke være en del af et system, hvor de ansvarlige folk gemmer sig bag kvinders skørter.' Det var et udtryk for en rådden kultur i hele det Fidesz-styrede statsapparat, mente han. Han havde beviserne: lydoptagelsen af ekskonen, der afslørede korruption.

Péter Magyar arrangerede en demonstration, hvor tusinder af ungarere viste deres utilfredshed med lave lønninger og inflation, mens den politiske elite berigede sig selv. I marts 2024 overtog han formandskabet i partiet Tisza, som sikrede sig syv sæder i Europa-Parlamentet ved det efterfølgende EU-valg. Tisza er et konservativt parti med patriotiske værdier og en stram udlændingepolitik, men med Péter Magyar i spidsen vil partiet også søge at tilnærme sig andre EU-lande.

Mange vestlige ledere vil følge det ungarske valg med stor interesse, især på grund af den splittelse, der er opstået mellem Ungarn og resten af EU-landene omkring støtten til Ukraine.





