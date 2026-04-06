Forårssol og milde temperaturer i vente: Højtrykket vender tilbage efter blæsende påske

Efter en periode med blæsende vejr, byder Danmark nu velkommen til en uge med sol, rolige vindforhold og tocifrede varmegrader. Et højtryk dominerer, men husk at beskytte dig mod solen.

Efter nogle blæsende påskedage, hvor vinden har sat sit præg på vejret, ser vi nu markante ændringer i vejret over Danmark. Fra tirsdag ser det ud til, at et højtryk sdomineret forår svejr tager over og etablerer sig for en længere periode. Dette er godt nyt for alle, der ser frem til solrige dage og milde temperaturer, da det betyder, at resten af ugen byder på flere solskinsdage, rolige vindforhold og temperaturer, der sniger sig op i tocifrede grader.

TV 2 Vejrs meteorolog, Jens Ringgård, udtaler: Solen tager vindens plads som den dominerende faktor i denne uge. Dette markerer en tilbagevenden af det smukke forårsvejr i sin fulde pragt. De mange, der vender tilbage til arbejde eller skole efter påskeferien, vil blive budt velkommen af en tirsdag med masser af sol. Dagen vil være præget af fuld sol fra morgen til aften, takket være et højtryk, der har placeret sig direkte over Danmark. Med rolige vindforhold og temperaturer mellem 10 og 13 grader, vil det føles behageligt varmt at opholde sig udendørs i solskinnet. Onsdag kan der muligvis komme lidt flere skyer, men overordnet set fortsætter det solrige forårsvejr. Torsdag ser en front med regn ud til at nærme sig fra vest, men meget tyder på, at fronten vil opløses, inden den når frem til Danmark. Det er et højtryk over det nordøstlige Europa, der beskytter os mod fronterne fra vest, hvilket bidrager til det stabile og solrige vejr, vi kan forvente. Højtrykket forventes at holde stand gennem fredag, lørdag og søndag, hvor vi kan se frem til masser af sol og relativt rolige vindforhold. I løbet af hele ugen vil temperaturen toppe mellem 10 og 14 grader. Selvom TV 2 Vejr definerer en forårsdag som 15 grader eller derover, vil forårsfornemmelserne helt sikkert blomstre. Men der er også en anden side af medaljen: Vær forberedt på kølige morgener. Det klare og stille vejr giver nemlig mulighed for, at temperaturen kan falde ned omkring frysepunktet. \Med udsigten til masser af solskin er det oplagt at tilbringe tid udendørs, og det vil helt sikkert lokke mange danskere ud i forårssolen. Jens Ringgård minder dog om en vigtig detalje: Husk at nyde solen, men vær også opmærksom på uv-indekset, som i eftermiddagstimerne vil komme op over 3. Når uv-indekset når over 3, anbefaler Kræftens Bekæmpelse, at man beskytter sig mod solen. I Danmark er det typisk mellem klokken 12 og 15 fra april til september, at uv-indekset er højt, og hvor det er vigtigt at beskytte sig mod solen. Solcreme er derfor en god følgesvend i denne periode.\Denne overgang til forårsvejr er en velkommen ændring efter de blæsende påskedage, og giver os en chance for at nyde de længere dage og den stigende varme. Det er et oplagt tidspunkt at komme ud i naturen, tage en tur i parken, eller blot nyde en kop kaffe i solen. Det er dog vigtigt at huske at beskytte sig mod solen, især i eftermiddagstimerne, hvor uv-indekset er højt. Så husk solcremen, nyd forårsvejret, og gør dig klar til en solrig og dejlig uge





