Forårskådhed: Hormoner eller psykologi?

Hvorfor bliver vi mere glade og aktive, når foråret kommer? Er det hormoner, psykologi eller en kombination? Forskere er uenige, men lyset spiller en afgørende rolle.

Når forårssolen rigtigt begynder at varme, oplever vi en forandring. Vi bliver mere veloplagte, glade og sociale. Men hvad er årsagen bag denne forårsfornemmelse? Er det hormoner, der spiller en rolle, eller er det rent psykologisk? Forskere er uenige, og meningerne er mange. Men der er ingen tvivl om, at forårslyset og de længere dage bringer forandringer i vores adfærd og velbefindende.

Vi oplever faldende søvnbehov, stigende vitalitet og humør, mindsket trang til slik og kager, samt lettere ved at tabe sig. Det er en kompleks interaktion mellem biologi og psykologi, som skaber den velkendte forårskådhed.\Psykolog Arne Holte sammenligner menneskers reaktion på årstiderne med dyrs og planters. Han mener, at lyset er en afgørende faktor. Når det mørke og de korte dage vender tilbage om efteråret og vinteren, oplever mange mennesker øget søvnbehov, større trang til søde sager, mindre energi, dårligere humør, social passivitet og nedsat seksuel interesse. Men med forårets komme vender det hele. Holte peger på, at denne cyklus er en naturlig konsekvens af lysets indflydelse på vores biologiske ur. Han har i sin forskning observeret store sæsonudsving hos studerende, hvilket understøtter hans teori. Mænds seksuelle interesse ser ud til at toppe om sommeren, måske påvirket af kvinders øgede tiltrækningskraft i den periode. Men når julen nærmer sig, er den seksuelle interesse på sit laveste punkt hos begge køn. Det er vigtigt at bemærke, at disse udsving ikke nødvendigvis er styret af hormonelle forandringer, som det er tilfældet hos andre arter.\Endokrinolog Anders Palmstrøm Jørgensen er ikke overbevist om, at hormoner er den primære årsag til forårskådhed. Han har undersøgt den internationale forskningslitteratur og ikke fundet beviser for sæsonbetingede hormonelle variationer hos mennesker, der kan forklare adfærdsændringerne. Mens dyrearter kan udvise betydelige hormonelle udsving i takt med årstiderne, ser det ikke ud til at være tilfældet for mennesker. Hans forskning antyder, at menneskets testosteronniveau er stabilt, og kvinders cyklusser fortsætter året rundt. Palmstrøm påpeger, at forskningen i sæsonudsving hos mennesker er begrænset, måske fordi det er et fænomen, der primært er relevant for de nordlige breddegrader. Der er dog visse hormoner, som kan spille en rolle. Melatonin, kroppens søvnhormon, udskilles i større mængder om vinteren. Dagslyset er også afgørende for produktionen af serotonin, som er forbundet med humør og velvære. Det er komplekst, og der er behov for mere forskning. Uanset årsagen er forårskådhed et velkendt fænomen, som de fleste mennesker oplever i en eller anden grad





Forårskådhed Hormoner Psykologi Årstider Søvn

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fremtidens æg: Plantebaserede alternativer vinder fremStigende priser og fokus på bæredygtighed får forskere og virksomheder til at udvikle plantebaserede alternativer til æg, der kan erstatte æggets funktioner i fremtiden.

Read more »

DMI samler forskning på dmi.dk: Bedre adgang til viden om vejr, klima og mereDMI integrerer sin forskningsaktivitet på dmi.dk, hvilket forbedrer tilgængeligheden for forskere, journalister og offentligheden. Det forældede research.dmi.dk lukkes ned, og al forskningsrelateret information samles ét sted for at skabe en mere brugervenlig og fremtidssikret platform.

Read more »

Nordjyske mener: Når ingen kan forklare regningen, er noget galtHjørring bruger markant flere penge end andre kommuner.Men kan ikke forklare hvorfor.Når svarene mangler, bliver det et spørgsmål om tillid.👉 Læs lederen

Read more »

Spørg Fagfolket: Giver kalciumsilikatplader til isolering ikke problemer med fugt?En læser undrer sig over, hvorfor kalciumsilikatplader er blevet så populære, for ender fugten så ikke i konstruktionen? Adjunkt på Aalborg Universitet svarer.

Read more »

Unge Forskere 2026: Finalen nærmer sig med banebrydende opfindelserFinalen i Unge Forskere 2026 nærmer sig, hvor unge talenter fra hele landet vil dyste med innovative projekter om titlen som årets opfindelse og en præmiepulje på 250.000 kroner. Læs om konkurrencen og muligheden for at få gratis adgang til Ingeniørens indhold.

Read more »

Lis Sørensen afviser ny turne med Anne og Sanne: 'Jeg tror, det var det'Den 70-årige poplegende om at lave musik med yngre kræfter, og hvorfor man ikke skal forvente en ny turné med Sanne Salomonsen og Anne Linnet.

Read more »