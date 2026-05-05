Forårets stjernehimmel: Lys, planeter og misforståelser om Månen

Maj byder på lyse nætter, klare planeter og en mulighed for at rydde op i misforståelser om Månen og stjernetegn. Artiklen er skrevet af forskere og stjerneformidlere fra danske universiteter.

Forår et har for alvor fået fat i Danmark – og i stjernehimlen. Det giver mulighed for at nyde overgangene. Nogle gange hører man udtryk som ‘ Månen s mørke side’.

Månens bagside henligger dog ikke i konstant mørke, som nogen fejlagtigt forestiller sig. Maj er måneden, hvor foråret for alvor tager over: »Kom maj, du søde milde«, som det hedder i den gamle sang. Det gælder også stjernehimlen. Nætterne bliver milde, korte, tusmørket trækker ud, og allerede omkring månedens begyndelse oplever vi de såkaldte lyse nætter i Danmark.

Det betyder, at natten ændrer karakter: De helt svage objekter bliver svære at se, men til gengæld byder maj, når vejret tillader det, på klare stjerner, planeter – og selvfølgelig på Jordens trofaste følgesvend, Månen. Og netop dét at Månen fylder en god del, både på himlen og lige nu også i medierne, er en god anledning til at rydde op i nogle sejlivede misforståelser om vores nærmeste nabo i rummet – ligesom vi også lige runder en forvirring der ofte opstår om stjernetegn.

Artiklerne skrives på skift af forskere og stjerneformidlere fra Syddansk Universitet, Ole Rømer Observatoriet på Aarhus Universitet og Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet. Astronomerne håndplukker de allermest spændende begivenheder på himlen, krydrer med interessante fakta og fascinerende historier, og så guider de naturligvis til, hvordan du kan se det meste med det blotte øje eller en kikkert.

Du vil hver måned også kunne læse om tidspunkterne for solopgang og solnedgang, nymåne og fuldmåne, samt hvor på himlen du kan se planeterne. Fra omkring den 5. maj kommer Solen ikke længere ned under horisonten end cirka 18 grader i løbet af de danske nætter. Det skyldes, at lidt af sollyset reflekteres i partikler i atmosfæren, så vi ikke længere opnår fuldt astronomisk mørke. Det sker først, når vi kommer et stykke hen i august.

For astronomer er de lyse nætter en praktisk udfordring, fordi svage stjerner, galakser og tåger drukner i den lyse baggrund. Men maj-himlen har sine egne kvaliteter: Ud over en behageligere temperatur, varer skumringen længe, farverne i horisonten er mere afdæmpede, og vi, der observerer stjernehimlen, flytter fokus til planeterne, Månen og de klareste stjerner.

Den 5. maj er det Danmarks befrielsesdag, hvor mange mennesker stadig tænder levende lys i vinduerne – og netop samme nat er Månen længst fra Jorden i sin bane. Det elektriske lys konkurrerer ganske vist ikke direkte med stjernerne, men symbolikken er slående: Lys i mørket, både historisk og astronomisk. Selvom maj ikke er kendt for sin spektakulære stjernehimmel, rummer den flere markante stjerner, hvis man altså lige ved, hvor man skal kigge hen.

Højt på himlen finder vi blandt andet stjernebillederne Store Bjørn, Lille Bjørn og Dragen, men vinterens dominerende stjernebilleder er ved at forsvinde. Orion står kun kort tid over horisonten efter solnedgang. Tyren og Tvillingerne følger efter. Det årlige farvel til vinterhimlen er et tydeligt tegn på, at Jorden har bevæget sig videre i sin 1 milliard kilometer lange bane om Solen.

I begyndelsen af maj står Solen mellem Vædderen og stjernebilledet Cetus (Hvalfisken). Den bevæger sig gradvist ind i stjernebilledet Tyren og passerer Plejaderne mellem den 20. og 24. maj. Solen bliver i Tyren et godt stykke ind i juni. Det giver ofte anledning til forvirring, da de astrologiske horoskoper siger, at Solen går ind i Tvillingerne den 22.

Maj. Det skyldes, at astrologiens stjernetegn ikke længere svarer til de astronomiske stjernebilleder. Årsagen er Jordens præcession, altså vores planets langsomme akseforskydning, der over årtusinderne forskubber himlen i forhold til stjernerne. Det er derfor, at man i horoskoper i blade og aviser giver oplysning om, at månedens stjernetegn er Tvillingerne, og altså ikke Tyren, som jo reelt set er majs soltegn.

Jordens rotationsakse ændrer sig langsomt i en cyclisk bevægelse. Derudover bevæger Solen sig faktisk gennem 13 stjernebilleder i løbet af året og ikke 12. Det ekstra stjernebillede er Slangebæreren (Ophiuchus), der befinder sig mellem Skorpionen og Skytten. Dette stjernebillede indgår ikke i astrologien – og kaldes derfor ikke for et stjernetegn, og den optræder ikke i horoskoper.

Men den er et officielt stjernebillede inden for astronomien, hvor de 88 moderne stjernebilleder blev fastlagt af Den Internationale Astronomiske Union i 1928. Stjernerne er selvfølgelig ligeglade og mod nord er Cassiopeia fortsat synlig hele natten. Tycho Brahe opdagede her i det W-formede stjernebillede sin nye stjerne i 1572, der rettelig viste sig at være en supernova-eksplosion. Cassiopeia er et stjernebillede på den nordlige himmelhalvkugle.

Altid synlig fra Danmark. De fem klareste stjerner i stjernebilledet danner et lidt skævt 'W' eller 'M'





