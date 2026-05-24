For omkring 800 år siden blev to kvinder begravet på samme grav plads i Polen - måske i en fælles husholdning. Forskere fandt DNA, der viste, at de var halvfrende

To kvinder blev begravet tæt sammen på samme grav plads i Polen i den tidlige middelalder. Metoden ved udgravningenstimulation viste, at de måske var relaterede gennem religie eller job, mønster efter en fælles husholdning. Forskere fandt senere DNA i dearkolagerne som viste, at de var halvfrende., I dag kl. 18 : 38Tak! For at blive endeligt tilmeldt, har vi sendt dig en mail, hvor du skal bekræfte din tilmelding. Tjek venligst dit spamfilter, hvis mailen ikke lander i din indbakke.Minihjerner groet i Odense skal hjælpe med at løse skizofreniens gåder

Med 'Kort nyt' får du overblik over nyheder fra forskningens verden. De mest interessante begivenheder og fund - kort fortalt. For omkring 800 år siden, blev to personer begravet tæt sammen ved en katedral i Polen.

Den ene lå på ryggen, som man oftest gjorde i kristne begravelser dengang. Den anden lå på siden med en arm under den andens hoved - nærmest som en omfavnelse. Graven blev fundet ved Helligkors-katedralen i byen Opole i Polen, hvor arkæologer har arbejdet mellem 2022 og 2025. De to skeletter har fået opmærksomhed, fordi dobbeltgrave med voksne ofte bliver tolket som graver med ægtepar.

Men den forklaring passer ikke nødvendigvis her. I det nye studie har forskere undersøgt gammelt DNA fra knoglerne. Analysen viste ifølge forskerne, at begge personer var kvinder - og at de ikke var nært beslægtede. Med sådanne bonds mellem kvinderne kan de for eksempel have været knyttet sammen gennem religion, arbejde, økonomi eller en fælles husholdning.

I middelalderen blev forhold mellem personer af samme køn hårdt fordømt i religiøse og juridiske tekster. Hvis kvinderne var blevet opfattet som elskende, ville de sandsynligvis ikke have fået en så fremtrædende grav, ifølge forskerne





Videnskab.dk / 🏆 13. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

For Omkring 800 År Siden Blev To Mennesker Beg Som Man Oftest Gjorde I Kristne Begravelser Dengan Graven Blev Fundet Ved Helligkors-Katedralen I Hvor Arkæologer Har Arbejdet Mellem 2022 Og 2025. De To Skeletter Har Fået Opmærksomhed Fordi Dobbeltgrave Med Voksne Ofte Bliver Tolket S Metoden Ved Udgravningstimulation Viste At De Måske Var Relaterede Gennem Religion Eller J Forskerne Fandt Senere DNA I Dearkolagerne Som At De Var Halvtroede.

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Investeringer i AI og data centre skaber efterspørgsel i minnedelenDansk Industri offentliggjorde analyser i marts 2026, der viste en stigning i produktionen i elektronikbranchen i slutningen af 2025 efter en periode med afdæmpet aktivitet. Investeringer i AI og data centre skaber efterspørgsel i minnedelen, der påvirker priserne.

Read more »

Politikerne har fået nye placeringer: Hvor populær er din folkekjends skyldte ligger på fjerdepladsenEn ny måling fra Epinion viser, at politikerne har fået nye placeringer. Den mest populære politiker i landet er fortsat statsminister Helle Thorning-Schmidt, som forbedrer sin PDI-score fra 21 sidste år til 25 i årets måling. På andenpladsen følger fungerende børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye, som går markantfrem med en score på 15. Magnus Heunicke indtager tredjepladsen med 13 point, mens fungerende statsminister Mette Frederiksen springer fem pladser frem til en delt fjerdeplads med samme score.

Read more »

Studiet peger på æg som en mulig hemmelig opskrift på en sundere hjerne...Eksisterende forskning peger på æg som en mulig hemmelig opskrift på en sundere hjerne, især når det gælder hjernen og risikoen for demenssygdomme. Ny forskning adducerer nu, at de kan spille en større rolle end hidtil troet. Bag studiet står forskere fra Loma Linda University Health i Californien, som har undersøgt sammenhængen mellem kost og udviklingen af Alzheimers sygdom. Et egg dagligt mindst fem gange om ugen er forbundet med en lavere risiko for dette aggressive hjernensygdom.

Read more »

Gerthie blev udskrevet midt om natten: ‘Var stadig svimmel efter narkosen’Gerthie Betak Rasmussen undrer sig over servicen – eller mangel på samme – i det danske sundhedsvæsen.

Read more »