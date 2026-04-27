Forældre i Arnbjerg bekymrede over skoleændringer: Vi føler os snydt

Forældre i Arnbjerg sydøst for Viborg er bekymrede over, at deres børn risikerer at blive sendt til en anden skole end den, de havde forventet. Problemet stammer fra en eksploderende befolkningsvækst i området, der har ført til kapacitetsproblemer på Møllehøjskole. Forældrene føler sig snydt, da de valgte at flytte til området med henblik på den lokale skole og det tilhørende miljø. Kommunen har forsøgt at løse problemet med pavilloner, men det er ikke nok, og nu overvejes en ændring i skoledistriktsgrænserne. Forældrene er bekymrede for, at deres børn kan ende på forskellige skoler, hvilket vil påvirke deres sociale liv og fritidsaktiviteter. Børne- og ungdomsudvalget skal snart tage stilling til sagen, mens borgmesteren understreger, at der arbejdes på en løsning.

Forældre i Arnbjerg sydøst for Viborg står over for en udfordring, der har fået dem til at rejse stemmen. Problemet er, at deres børn risikerer at blive sendt til en anden skole end den, de havde forventet.

Nanna Haarbo Frederiksen, en af de forældre, der er med til at stå for opråbet, udtrykker sin bekymring. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. For at være helt ærlig ligger jeg søvnløs nogle gange om natten, fortæller hun. Problematikken stammer fra en positiv udvikling, nemlig den eksploderende befolkningsvækst i det nyetablerede område Arnbjerg, hvor Møllehøjskole ligger.

I modsætning til mange andre skoler i Viborg Kommune er der ikke faldende elevtal, men tværtimod kapacitetsproblemer. Jakob Harritz, en anden forælder, der er med til at stå for opråbet, siger, at det i bund og grund er et positivt problem. Det har fået politikerne til at overveje, om der skal ændres i skoledistriktsgrænserne, så familierne i Arnbjerg-området skal sende deres børn på en byskole i stedet. Føler du dig snydt?

Ja, det gør jeg hundrede procent. Vi har valgt at købe grund og flytte til Viborg Kommune i et bestemt område med henblik på det her lokale miljø, svarer Nanna Haarbo Frederiksen. Det er også for idrætslivet og for, at mine børn kan cykle på en sti hver dag til skole.

Kommunen har forsøgt at løse problemet ved at etablere pavilloner i 2024 for at huse de ekstra børn, men ifølge prognosen for elev- og klassetal, som byrådet fik i 2025, er det ikke nok. Der skal flere pavilloner til eller en ny grænse for distrikterne. Forældrene er ikke tilfredse med denne løsning, da de har købt ind på ideen om netop det lokalområde og den skole, som hørte til Arnbjerg, da de flyttede dertil.

Men der er jo plads til børnene på de andre skoler. Giver det så ikke god mening, at man vælger at gøre det? Jo, det kan man sige, men da man byggede Arnbjerg, valgte man også at bygge en børnehave til 120 og en vuggestue til 48. Så tænker jeg, at man har tænkt, der også flytter nogle børnefamilier til det område, lyder det prompte fra Camilla Hald, der også risikerer at få børn på forskellige skoler.

Ikke at tænke det ind, da man lavede grunde til Møllehøjskolen i sin tid. Det, synes jeg, er useriøst. En af skolerne, som børnene kan blive sendt til, er Søndre Skole, og den er der som sådan ikke noget galt med ifølge forældrene, men det er der med tanken om børn på forskellige skoler. Det er superkaotisk at tænke over børn på forskellige skoler, for det er ikke kun en skole.

Det er også fritidsaktiviteter. Det er venner. Det hele hænger jo sammen, og vi er meget interesserede i at være en del af lokalsamfundet herude, lyder det fra Camilla Hald. Børne- og ungdomsudvalget skal inden længe tage stilling til, hvad der skal ske, for lejekontrakterne på pavillonerne udløber, og så skal der flere til, hvis børnene skal kunne være der.

Formanden for Børne- og ungdomsudvalget, Eva Pinnerup fra Socialdemokratiet, fortæller, at udvalget er blevet enigt om ikke at udtale sig af hensyn til arbejdet med beslutningen. Viborgs borgmester Katrine Fusager Rohde (Venstre) har sendt denne skriftlige kommentar til TV MIDTVEST: Som jeg forstår arrangementet, handler det om områdets udvikling generelt, og det er et godt initiativ. Som byråd hilser vi altid lokalt engagement velkomment.

Så ved vi også godt, at der er en vanskelig opgave på skoleområdet, og den arbejder Børne- og Ungdomsudvalget på med en række dialogmøder





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arnbjerg Viborg Skole Forældre Børn

United States Latest News, United States Headlines

