Forældre holder datter i live med tatoveringer efter tab af 16-årig

Efter tabet af deres 16-årige datter, Thilde Tøt Thomsen, har hendes forældre valgt at få lavet tatoveringer som et symbol på evig kærlighed og nærhed. Historien om Thilde, hendes kamp mod kræft og den storslåede indsats for at samle penge ind, berører dybt.

Mindet om deres datter Thilde lever videre på hendes forældres hud. Fire måneder efter at have mistet deres 16-årige datter, Thilde Tøt Thomsen, har forældrene Linda og Steen Tøt Thomsen valgt at få lavet tatoveringer for at holde hende tæt på. Linda har fået tatoveret en stregtegning af Thildes profil, hendes navn og en cosmos, som var Thildes månedsblomst. På Steens underarm pryder nu et portræt af deres datter.

På trods af sorgen, der uundgåeligt følger med et sådant tab, afviser Linda tanken om, at tatoveringerne gør smerten større. Hun forklarer, at smerten sidder dybt inde i hjertet og altid vil være der, men at tatoveringen giver en kærkommen mulighed for at kigge ned på hende og føle sig tættere på. Steen Tøt Thomsen oplevede undervejs i de mange timers tatovering tvivl, men blev styrket, da han pludselig kunne se sin datters karakteristiske smil og levende øjne dukke frem på huden. Tatoveringerne tjener således også som en konstant påmindelse om at have Thilde med sig, uanset hvor de bevæger sig hen.

Linda deler et løfte, de gav Thilde: at tage et billede af hende med på rejser. Nu har de altid et billede af hende, hvor end de er, hvilket symboliserer, at hun er med dem og på en måde oplever tingene sammen med dem. Thilde Tøt Thomsen blev første gang kendt for TV MIDTVEST i 2023, da hun som 13-årig fik diagnosen hjernesvulst. Allerede dengang viste hun en imponerende handlekraft og organiserede en stor fællesspisning i lokalområdet for at samle penge ind til Knæk Cancer.

Arrangementet, der kulminerede på hendes 14-års fødselsdag, tiltrak 430 gæster og indsamlede næsten 750.000 kroner. Efter diagnosen formåede Thilde at tilbringe et år på efterskole og afsluttede 9. klasse. I 2025 kom hun på et børnehospice i Rønde, inden hun vendte hjem. Desværre spredte sygdommen sig yderligere i november samme år, og al behandling blev stoppet. Thilde sov stille ind den 23. december og blev en uge senere bisat fra den lokale kirke i hendes hjemby, Kloster.

Psykolog Helene Grau, der specialiserer sig i sorgarbejde, ser positivt på forældrenes tatoveringer som et redskab til at navigere i sorgen. Hun understreger, at en tatovering kan fastholde følelsen af Thildes nærhed og dermed støtte forældrene i deres sorgproces. Grau påpeger en ændring i synet på sorg, hvor fokus nu er mindre på at komme videre og mere på anerkendelsen af, at sorg er en vedvarende følelse.

Hun forklarer, at relationen til Thilde fortsætter, selv efter hendes død, og at tatoveringen kan symbolisere Thildes fortsatte støtte, hjælp og stolthed over sine forældre. Thilde er dermed mere end blot en tragedie; hun er en integreret del af forældrenes liv, der symboliserer styrke og kærlighed. Selvom tatoveringerne uundgåeligt vil minde Linda og Steen om deres største tab, er Thilde et symbol på mere end blot sygdom og tab. Forældrene har i øvrigt mindes Thilde på flere andre måder, blandt andet ved at lave 16 sten med citater, som Thilde selv var med til at samle





