Forældre frygter faldende elevtal og pres på skole

Forældrene i Silkeborg Kommune er bekymrede for, at deres børn bliver presset af for mange elever i fremtiden, hvis ikke politikerne prioriterer at udbygge skolen. Skolebestyrelsesrepræsentant Martin Mollerup og far til flere børn på skolen frygter, at skolen ikke kan rumme alle eleverne, og det kan have konsekvenser for deres børn.

Kommunens fremtidsprognoser peger på faldende elevtal. Det frygter forældrene, som frygter, at skolen bliver presset af for mange børn i fremtiden, hvis ikke politikerne prioriterer at udbygge skole n.

Der er ikke helt enighed mellem forældre og kommune. Forældrene er bekymrede for, at skolen bliver for lille, og de er bekymrede for, at deres børn bliver presset af for mange elever. Skolebestyrelsesrepræsentant Martin Mollerup og far til flere børn på skolen frygter, at skolen ikke kan rumme alle eleverne, og det kan have konsekvenser for deres børn. De mener, at politikerne skylder dem at lave gode læringsrum





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Silkeborg Kommune Elevtal Skole Pres Udbygge Skole

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