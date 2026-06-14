Forældre anholdt: Efterlod tre små børn på hotel for at feste

Et britisk forældrepar er blevet idømt betinget fængsel og forbud mod at nærme sig deres tre børn efter at have efterladt dem alene på hotelværelset for at gå ud og feste.

Et britisk forældre par er blevet idømt betinget fængsel og forbud mod at nærme sig deres tre børn efter at have efterladt dem alene på hotelværelset for at gå ud og feste.

De tre børn, der var på henholdsvis seks måneder, ét år og fire år, blev bragt til hospitalet efter at være blevet fundet på hotellet, hvor de var blevet efterladt med en positiv test på kokain. Forældrene har nægtet at have givet deres børn kokain, men de er blevet idømt betingede fængselsstraffe med en prøvetid på halvandet år og et forbud mod at se deres egne børn de næste to år.

Børnene er midlertidigt blevet placeret hos plejefamilier, mens myndighederne arbejder på en mere permanent løsning. Børnene er under værgemål af Andalusiens regionale sociale myndigheder, som planlægger at kontakte det britiske konsulat med henblik på at arrangere, at de tre børn overføres til deres hjemland. Politiet i Malaga bekræfter, at deres specialenhed UFAM er involveret i sagen, og at Junta de Andalucías socialforvaltning midlertidigt har overtaget ansvaret for børnene





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Forældre Børn Hotel Feste Betinget Fængsel

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