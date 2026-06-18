For 4.000 år siden: Udviklingen af menneskets første supervåben

Professor Jørgen Møller fra Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, har skrevet en række videnskabelige artikler og bøger om statsdannelse og demokratisering. I bogen 'De menneskelige samfunds historie fra fortid til nutid' følger han menneskets vej fra jægerstenalderen til i dag, og et af de vigtigste nedslag i dette forløb er udviklingen af menneskets første supervåben: stridsvognen.

For 4.000 år siden skete der en udvikling på slagmarken, der vendte op og ned på magtforholdene flere steder i verden. Det hele kan se lidt sort ud for tiden, men måske er vi mennesker bedre rustet til fremtidens udfordringer, end vi lige går og tror.

Det er tanken bag bogen 'De menneskelige samfunds historie fra fortid til nutid', som følger menneskets vej fra jægerstenalderen til i dag. Et enkelt nedslag i det forløb er - på godt og ondt - udviklingen af menneskets første supervåben. Hvordan det gik til, kan du læse i dette let redigerede uddrag fra bogen





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Statskundskab Demokratisering Historie Supervåben Stridsvogn

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