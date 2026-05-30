Folketingspolitikeren Mai Mercado er vendt tilbage til sit politiske arbejde efter sin kræftbehandling. Hun har været behandlet med både kemo, strålebehandling og en operation, hvor hun fik fjernet det ene bryst. Mai Mercado er meget taknemmelig for, at hun kan være i medicinsk efterbehandling, men hun mærker stadig bivirkninger fra sin sygdom.

Mai Mercado er meget taknemmelig for, at hun kan være i medicinsk efterbehandling, men hun mærker stadig bivirkninger fra sin sygdom. Hun forklarer, at det kan gå op og ned, og at hun ikke ønsker at 'tegne et glansbillede' af livet efter sygdommen. Mai Mercado er en af ni kvinder, der har skrevet en bog om livet med en kræftsygdom. Bogen hedder 'Livkræfter - ni kvinder om at overleve kræft'.

Mai Mercado opdagede sin knude i sit bryst i august sidste år, og hun har det godt i dag, men hun ønsker ikke at skjule sine bivirkninger. Hun ønsker at være ærlig om sine erfaringer med kræften og at hjælpe andre kvinder, der også har kræft. Mai Mercado er en stærk kvinde, der ikke giver op, selv om hun har været gennem en svær tid. Hun er en inspirerende rollemodel for kvinder over hele verden, der også har kræft.

Mai Mercado ønsker at hjælpe andre kvinder og at give dem håb og styrke.





