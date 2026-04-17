Folketingets nye ansigt: Sofie de Bretteville om partiets fremtid og børnefamiliernes vilkår

Den 25-årige socialdemokrat Sofie de Bretteville træder ind i Folketinget efter partiets dårligste valg i over 100 år. Hun forsvarer partiets politik, herunder omstridt "børnetid", og mener, at løsninger på mange af danskernes udfordringer er at finde i socialdemokratisk politik.

Den 25-årige Sofie de Bretteville tog tirsdag sin plads i Folketinget som Socialdemokratiet s yngste medlem. Hun træder ind i politik efter partiets værste valgresultat i 123 år, men med 4.500 personlige stemmer har hun sikret sig en plads og afviser fortællingen om et parti i frit fald. Hun anerkender dog, at resultatet giver stof til eftertanke. Sofie de Brettevilles politiske karriere startede i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og hun har tidligere været valgt til regionsrådet.

Hun er uddannet jordemoder, og under valgkampen havde hun sin syv måneder gamle datter, Oda, med sig. Denne erfaring har formet hendes politiske fokus mod sundheds- og familiepolitik, områder hun brænder for at arbejde med. Socialdemokratiet foreslog under valgkampen en model kaldet børnetid, der skulle give småbørnsforældre bedre mulighed for at gå ned i tid med økonomisk kompensation. Sofie de Bretteville fastholder troværdigheden af dette løfte, selvom det kom sent i valgkampen. Hun udtaler, at det er et essentielt område, og at partiet står inde for de politikker, de fremlægger, fordi de tror på dem. Hun påpeger dog, at børnetidsforslaget vil blive genstand for forhandlinger og skal drøftes med arbejdsmarkedets parter, da Socialdemokratiet ikke har et flertal alene. Børnetidsudspillet har dog mødt kritik, da det af nogle opfattes som en modsætning til tidligere statsminister Mette Frederiksens retorik om arbejdsindsatsen, herunder hendes bemærkninger om, at konkurrencen i Rusland kører døgnet rundt, og at ønsket om at arbejde mindre er udbredt i Europa. Sofie de Bretteville argumenterer for, at børnefamilierne i Danmark er pressede, og at partiet har en forpligtelse til at levere løsninger på disse udfordringer. Hun mener, at løfterne om børnetid er et bevis på dette engagement. Et andet centralt tema under valgkampen og i den efterfølgende analyse har været udlændingepolitikken. Dette emne var dog ikke synligt på Sofie de Brettevilles Instagramprofil, hvor hun ellers var meget aktiv under valgkampen. Hun forklarer, at hun tror, de fleste af hendes vælgere har mødt hende personligt, snarere end kun via sociale medier. Internt i partiet er udlændingepolitikken dog blevet fremhævet som en mulig forklaring på det dårlige valgresultat. Ifølge Zetland har Mette Frederiksen på et internt møde forklaret resultatet med udlændingepolitikken og kritik af, at partiprofiler undveg debatten. Sofie de Bretteville vil ikke referere fra gruppemøder, men understreger, at en endelig analyse af valgresultatet ikke er færdig. Hun mener, at Socialdemokratiet, som et stort og bredt parti, vil skulle justere på mange forskellige områder, og at der ikke kun vil være én enkelt årsag til et eventuelt dårligt resultat. Hun udtrykker dog optimisme ved at mene, at mange af de svar, danskerne efterspørger, er socialdemokratiske svar





