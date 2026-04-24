Folketinget undersøger Mathiesens reklamefinansiering – skattekroner kan være brugt forkert

Folketinget er gået ind i en undersøgelse af, hvorvidt Lars Boje Mathiesens reklamekampagner er blevet finansieret korrekt. Der er mistanke om, at gruppestøttemidler er blevet brugt til at indsamle vælgererklæringer, hvilket er i strid med reglerne.

En omfattende undersøgelse er blevet indledt af Folketinget vedrørende finansieringen af flere reklamekampagner iværksat af partileder Lars Boje Mathiesen . Mathiesen, der er kendt for sin høje grad af engagement og interaktion på sociale medier, især Facebook, har gennemført et markant reklamefremstød i 2024, som bidrog væsentligt til, at Borgernes Parti kunne opnå tilstrækkeligt mange vælgererklæringer til at blive opstillet til folketingsvalget i 2026.

Imidlertid har Folketingets Administration nu rejst alvorlige spørgsmål om, hvorvidt de modtagne tilskud er blevet anvendt i overensstemmelse med de gældende regler. Ifølge en mail fra administrationen er annoncer, der primært har til formål at indsamle vælgererklæringer, ikke omfattet af formålsbestemmelserne for gruppestøttemidler, da de primært fokuserer på at fremme valget af kandidater frem for at føre en bredere politisk debat.

Administrationen har derfor besluttet at kontakte Lars Boje Mathiesen med henblik på at sikre, at eventuelle udgifter af denne karakter dækkes af andre finansieringskilder og at der foreligger fyldestgørende regnskaber, der dokumenterer den korrekte anvendelse af midlerne. Den præcise betydning af, at midlerne potentielt er blevet anvendt forkert, er endnu ukendt, men sagen har vakt betydelig opmærksomhed og rejst spørgsmål om transparens og ansvarlighed i partifinansieringen.

Ifølge det offentliggjorte regnskab anvendte Lars Boje Mathiesen, i sin rolle som løsgænger, hele 1,2 millioner kroner på 'tryksager, annoncer mv.

' i løbet af 2024. Dette beløb udgør hele 88 procent af hans samlede forbrug i det pågældende år. Til sammenligning brugte de øvrige partier og løsgængere i gennemsnit kun lidt over fire procent af deres gruppestøtte på samme post, svarende til cirka 54.000 kroner per folketingsmedlem. Denne markante forskel i forbrugsmønstre har yderligere forstærket mistanken om, at midlerne er blevet anvendt på en måde, der ikke er i overensstemmelse med de gældende regler.

Mathiesens kampagne for at indsamle vælgererklæringer til Borgernes Parti blev intensiveret i anden halvdel af 2024, og på det tidspunkt lovede han offentligheden fuld indsigt i finansieringen af sine mange reklamer. Han udtalte til TV 2: 'Ja, det kunne I godt tænke jer at vide, og det skal I også få, for vi overholder samtlige regler for partier. Vi har eksterne statsautoriserede revisorer på, og vi kommer til at fremlægge alt det her.

' Trods gentagne forsøg fra Radio IIII på at få dokumentation for finansieringen, har det ikke været muligt at få Lars Boje Mathiesen til at efterkomme anmodningen. Hans revisor har ligeledes undladt at svare på henvendelser, hvilket har bidraget til at øge usikkerheden omkring sagen.

Roger Buch, forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, har tidligere udtalt til radiostationen, at hvis den store udgift på 1,2 millioner kroner er blevet brugt på Facebook-kampagnen, hvilket endnu ikke er bekræftet, så er det sandsynligvis i strid med reglerne. Han påpegede, at en stor del af annonceringen ikke handler om politik eller politisk debat, men udelukkende om at indsamle vælgererklæringer.

Dette fokus på vælgererklæringer frem for politisk indhold er i strid med formålet med gruppestøttemidler, som er at fremme den politiske debat og give partierne mulighed for at føre en bredere politisk kampagne. Folketingets Administration fortsætter nu sin undersøgelse for at fastslå, om Borgernes Parti har misbrugt gruppestøttemidler til indsamling af vælgererklæringer, og resultatet af undersøgelsen kan få betydelige konsekvenser for partiet og Lars Boje Mathiesen.

Sagen understreger vigtigheden af transparens og ansvarlighed i partifinansieringen og rejser spørgsmål om, hvorvidt de gældende regler er tilstrækkelige til at forhindre misbrug af offentlige midler. Den fortsatte mangel på dokumentation fra Lars Boje Mathiesen og hans revisor har yderligere kompliceret sagen og skabt tvivl om, hvorvidt partiet har overholdt de gældende regler





