Folkestrejken i København 1944: Et Oprør mod Besættelsesmagten

I juni 1944 eksploderede modstanden mod den tyske besættelsesmagt i København i en folkestrejke og voldsomme gadekampe. Denne artikel udforsker de historiske begivenheder, der førte til oprøret, dets forløb og de dramatiske konsekvenser for den danske befolkning.

Folkestrejken i juni 1944, og de efterfølgende gadekampe, markerede den største enkeltstående konfrontation mellem den danske befolkning og den tyske besættelsesmagt under Anden Verdenskrig . Oprøret, som fandt sted i København , var samtidig et tydeligt signal om, at befolkningen lyttede mere til modstandsbevægelsen end til samarbejdspolitikerne, der havde præget det danske politiske landskab i årene op til konflikten. Danmark var besat af Tyskland fra den 9. april 1940 til den 5. maj 1945.

I begyndelsen samarbejdede skiftende danske regeringer med den tyske besættelsesmagt indtil den 29. oktober 1943, hvor regeringen trådte tilbage, men statsapparatet fortsatte i vid udstrækning med at samarbejde. Denne samarbejdspolitik blev udfordret af den voksende modstandsbevægelse og kulminerede i de voldsomme begivenheder i juni 1944.\Protesterne begyndte mandag den 26. juni 1944, da 1200 arbejdere på B&W-værftet nedlagde arbejdet i protest mod den undtagelsestilstand, som besættelsesmagten havde indført dagen før. Undtagelsestilstanden omfattede spærretid, der tvang københavnerne til at holde sig inden døre fra klokken 20 til 05 om morgenen, samt forbud mod forsamlinger på mere end fem personer på offentlige steder og forbud mod offentlige møder. Besættelsesmagtens undertrykkende tiltag kom efter en periode med intensiveret væbnet modstand fra modstandsbevægelser som BOPA. Disse grupper havde gennemført flere succesfulde sabotageaktioner i juni, herunder sprængningen af våbenfabrikken Riffelsyndikatet. Arbejdsnedlæggelsen på B&W spredte sig hurtigt. Den kommunistiske fraktion på B&W holdt et møde og opfordrede andre virksomheder i København til at stoppe arbejdet klokken 12. Om aftenen udviklede arbejdsnedlæggelsen sig til spontane demonstrationer, især i arbejderkvarterer som Vesterbro og Nørrebro, hvor beboerne tændte bål og trodsede spærretiden. Besættelsesmagten svarede igen ved at indsætte soldater og det paramilitære Schalburgkorps, der skød mod tilfældige personer i gaderne. Schalburgkorpset var berygtet for terror mod modstandsbevægelsen og det danske samfund, samt hævnaktioner for modstandsaktioner.\Strejken bredte sig til hundredvis af københavnske arbejdspladser, herunder kontorer, fabrikker, havne og andre steder. Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) uddelte løbesedler og opfordrede arbejderne til at fortsætte strejken, indtil spærretiden blev ophævet. Samtidig forsøgte den socialdemokratiske del af fagbevægelsen at stoppe strejkerne. Smedeforbundet udstedte et cirkulære, der afviste at støtte strejken. Arbejdsgiverforeningen tog også afstand fra strejken. Men trods modstanden fra dele af fagbevægelsen og arbejdsgiverne fortsatte protesterne. Københavnerne demonstrerede, byggede barrikader og tændte bål. Torsdag aften blev tre dræbt og 30 såret af besættelsesmagten. 75 personer blev arresteret af dansk politi. Fredag den 30. juni 1944, tilsluttede sporvognsarbejdere, S-togsfunktionærer, postbude og telefondamer sig strejken. Folkestrejken i København var en realitet. Disse omfattende protester førte til, at Socialdemokratiet vendte sig mod de arbejdere, der havde nedlagt arbejdet, og resten af københavnerne, der var gået på gaden i protest mod den nazistiske besættelsesmagt. Frihedsrådet, som var dannet den 16. september 1943, var et koordinerende organ for modstandskampen og det nærmeste Danmark kom en alternativ regering under Anden Verdenskrig. Rådet arbejdede for at koordinere modstandsgruppernes aktiviteter og nedsatte underudvalg. Buhl forsøgte at overtale Frihedsrådet til at gribe ind og opfordre til en afslutning af strejken





