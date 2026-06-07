Folkepensionister venter på svar om ekstra 1.000 kroner fra regeringen

Landets over en million folkepensionister er i uvished om, om de vil få en ekstra månedsydelse på 1.000 kroner. Finansminister Peter Hummelgaard kan endnu ikke afsløre, hvilke grupper der vil blive omfattet, idet regeringen først vil give et svar, når de fire samarbejdspartier er klar med et udspil. Direktør for Ældre Sagen, Bjarne Hastrup, opfordrer til, at alle pensionister får tilskuddet for at undgå administrativ complexity og sikre retfærdighed for de mest økonomisk udsatte grupper.

Landets 1,1 million folkepensionister må foreløbigt vente i spænding på at få at vide, om der er ekstra penge på vej til dem. Finansminister Peter Hummelgaard (S) kan endnu ikke afsløre, hvilke pensionister der vil få den lovede ekstra månedsydelse på 1.000 kroner, som er en del af det nye regeringsgrundlag.

Regeringen vil først kunne præcisere, hvem der er berettiget, når de fire samarbejdspartier - Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Radikale Venstre - er enige om at fremlægge et udspil. Direktør for Ældre Sagen, Bjarne Hastrup, argumenterer kraftigt for, at alle pensionister bør fa ekstra pengene. Han understreger, at alle i øjeblikket har brug for mere økonomisk plads, og peger på, at folkepensionister i gennemsnit har lavere indkomster end lønmottagere.

Hastrup råder regeringen til at undgå at gøre uddelingen for kompliceret ved at indføre tidlige grænser for, hvem der kan modtage tilskuddet. Han advarer om, at en sådan differentiering vil skabe unødvendig administrativ byrde og potentielle uretfærdigheder i systemet. Spørgsmålet om ekstra økonomisk støtte til pensionister er blevet et vigtigt politisk tema, da mange ældre har svært at klare sig på de nuværende ydelser, især i lyset af stigning i energipriser og generelle leveomkostninger.

Regeringens tøven med at konkretisere uddelingen har derfor skabt usikkerhed blandt de berørte grupper. Partierne bag regeringen arbejder på at finpudsse forslagene, men indtil videre er der ingen detaljer om, om der vil være indkomstgrænser, aldersbegrænsninger eller andre kriterier for at modtage de 1.000 kroner. Finansministeren har tilkendegivet, at beslutningen vil blive taget, når der er bred enighed i regeringsblokken, men tidspunktet for en endelig aftale er foreløbig ukendt.

Forældre citingen fra Ældre Sagen understreger vigtigheden af at gøre systemet så simpelt og retfærdigt som muligt, da mange pensionister allerede kæmper med at håndtere dagligdagens udgifter. Organisationen har længe kæmpet for bedre økonomiske forhold for de ældre og ser denne mulighed for ekstra støtte som en vigtig chance for at afhjælpe nogle af de økonomiske udfordringer, som mange pensionister møder.

Samtidig er der bekymring i befolkningen om, om en sådan uddeling vil være en engangsydelse eller en permanent forhøjelse, og om den vil have indflydelse på andre sociale ydelser. Regeringen har ikke oplyst, hvilken finansiering den forestiller sig, men det forventes, at det vil være en del af den kommende finanslovsforhandlinger.

I mellemtiden venter de over en million berørte borgere med spænding på, at der bliver lagt et klart og overskueligt forslag frem, der sikrer, at de økonomiske behov bliver adresseret uden unødvendig kompleksitet





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