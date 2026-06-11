Folkemødet på Bornholm: Tærer på nogle, men giver også gode penge

Folkemødet på Bornholm er et af de største årlige begivenheder på øen. Det tiltrækker tusindevis af politikere, lobbyister, foreningsmedlemmer og glade danskere til byen Allinge. Men det kan også være hårdt for de lokale, der skal forholde sig til den store menneskemængde og den øgede trafik.

Uden for vinduet hos Lars Christiansen i Allinge på Nordbornholm kan han se, at de første folkemødegæster strømmer til. Telt e bliver slået op på campen 'UngAgenda' tæt ved hans baghave, og byen er gjort klar til nogle af årets travleste dage, når demokratifestivallen lokker tusindevis af politikere, lobbyister, foreningsmedlemmer og glade danskere til Bornholm.

Vi skal til Skagen. Så langt væk, vi kan komme, og så kommer vi hjem igen, når det hele er over, siger Lars Christiansen, der har boet i området siden Folkemødet begyndte for 15 år siden og har set arrangementet vokse år for år. Og selv om han i år tager væk, er det ikke i protester eller modstand. Man skal være glad for Folkemødet, for der er en megastor synergieffekt for Bornholm, siger han.

Og det er ikke kun i Folkemøde-byen Allinge, at de mange tusinde folkemødegæster får sat lidt guldkant på hverdagen. Selvom Folkemødet foregår i Allinge, så kan nabobyen Tejn også godt mærke, at øen er fyldt godt op med mennesker og tæt trafik. Brita Hansen, der er formand for Tejn Borgerforening, skønner, at omkring halvdelen af beboerne i Tejn tager væk under Folkemødet. Det gør de, dels fordi der er meget trafik og hurlumhej.

Det er besværligt at komme ned og handle eller køre til arbejde. Brita Hansen fortæller, at flere private boligejere bliver kontaktet af folk, som spørger om de må leje deres hus under Folkemødet. Men der er også god mulighed for at tjene penge på at leje boligen ud under Folkemødedagene, siger Brita Hansen. For fjerde år i træk lejer de deres hus ud under Folkemødet.

Familien tager 1.000 kroner per person for en overnatning og tjener samlet 18.000 kroner på udlejningen. Vi vil prøve at vende det til noget positivt. Vi tager det med et smil, fordi vi ved godt, hvad Folkemødet betyder for byen, siger Julie Jacobsen. For selvom Folkemødet betyder meget for området, så kræver det også noget ekstra logistik i hverdagen for de lokale i byerne på det bornholmske 'Nordland'.

Det da heller ikke ligefrem svært at finde nogen, der vil leje ens bolig, hvis man bor på den nordlige del af klippeøen. Det oplever Danny Christensen, der er pensionist og bor centralt i Allinge by. Han fortæller, at han hvert år bliver kontaktet af folk, der leder efter et sted at bo under Folkemødet. Jeg får breve, mails, sedler i postkassen, og nogle gange folk, der banker på, fordi mit hus ligger lige i smørhullet.

Og det bryder jeg mig egentlig ikke så meget om, siger han. Mens mange indbyggere i både Allinge, Sandvig og Tejn tjener gode penge på at flytte hjemmefra nogle dage og leje huset ud under Folkemødet, så bliver Danny Christensen. Jeg har været med i alle 15 år. Det er jo hektisk, at der er liv både dag og aften, men jeg går ud og deltager og oplever.

Det er en kæmpe fornøjelse, siger han. De ansvarlige bag Folkemødet er klar over, at det tærer på nogen, at der rykker titusindvis af mennesker ind hvert år til Allinge om omegn.

Og samtidig er man meget opmærksom på, at udlejningspriserne ikke stikker helt af: Vi opfordrer til, at priserne under Folkemødet afspejler de normale højsæsonpriser på Bornholm, ligesom vi også opfordrer folkemødedeltagerne til at orientere sig efter de almindelige højsæsonpriser på Bornholm, skriver Maria Obel Billeskov, presse- og kommunikationsansvarlig hos Foreningen Folkemødet





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