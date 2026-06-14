Fokus på blanke passetsider: Hyppig rejsende risikerer at blive afvist på grund af manglende plads til indrejsestempler

Sommerferien er i fuld gang, men mange rejsende kan opleve en uventet afvisning lige før afrejse på grund af et fyldt pas. Flere lande kræver nu, at passet har mindst én eller to blanke sider til indrejsestempler og viseringer. Dette krav er ofte overset, og det kan få alvorlige konsekvenser for både turister og forretningsrejsende. Læs, hvordan du undgår problemet, og hvad Danske Bank nu gør, som ingen anden dansk bank har gjort før.

Danske virksomheder drukner i regler: Bureaukrati et sluger 162 millioner arbejdstimer om året. Sommerferie n nærmer sig for mange danskere, og tusindvis af rejsende gør sig klar til at pakke kufferterne og tage mod varmere himmelstrøg.

Men selv når flybilletterne er booket, og hotellet er reserveret, kan en detalje i passet sætte en brat stopper for rejsen. Mange fokuserer på, om passet stadig er gyldigt, men overser en mindre kendt regel, som flere lande håndhæver ved indrejse. For hyppige rejsende kan passet hurtigt blive fyldt med stempler fra tidligere ferier og forretningsrejser. Flere destinationer kræver nemlig, at rejsende har mindst én eller to blanke sider i passet.

De tomme sider bruges blandt andet til indrejsestempler og viseringer, og uden den nødvendige plads kan både flyselskaber og grænsemyndigheder afvise rejsende. Det betyder, at man kan stå i den frustrerende situation, hvor alle rejsedokumenter er i orden, men alligevel ikke får lov til at gennemføre rejsen. Flyselskaber er ofte nødt til at kontrollere disse krav på forhånd, da de risikerer bøder eller ekstra omkostninger, hvis passagerer bliver afvist ved ankomst til destinationen.

Hvis passet er fyldt med stempler, er løsningen som regel at ansøge om et nyt pas. Mange opdager først problemet kort før afrejse, fordi de fejlagtigt antager, at et gyldigt pas automatisk er klar til brug på alle rejser. De koster typisk lidt mere, men kan være en fordel for dem, der regelmæssigt krydser landegrænser og samler stempler. Ud over at kontrollere udløbsdatoen bør man sikre sig, at der stadig er tilstrækkeligt med blanke sider til destinationens krav.

Ingen andre danske banker har gjort det før: Danske Bank deler stor nyhed





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