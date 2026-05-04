Fodboldkort og fodboldkamp giver glæde på sygehuset

Den 6-årige Benjamin Lykkegaard Pedersen er indlagt på sygehuset, men fodboldkort og dagens kamp giver ham glæde og håb.

Stue 40 på børn eafdelingen C1 på sygehuset minder ved første øjekast om mange andre patientstuer. Rummet er indrettet med de typiske elementer – en hospitalseng, et lille bord, et par stole og et fjernsyn.

Men i øjeblikket er denne enestue noget helt specielt. På bordet ligger en lille kasse fyldt med 300 fodboldkort. Disse kort tilhører den unge Benjamin Lykkegaard Pedersen, og han har taget dem med sig under sin indlæggelse. Benjamin, der bor i Skjern, er en stor fodboldentusiast.

Han er indlagt på sygehuset på grund af en immunrespons, en tilstand hvor kroppens immunforsvar fungerer defekt og fejlagtigt angriber raske celler. Efter en måned med sygdom er Benjamin nu på vej mod bedring, og en af hans største glæder er udsigten til at se dagens fodboldkamp. Han følger superligaen tæt og hepper ivrigt på FC Midtjylland, som han drømmer om skal vinde mesterskabet. Fra sin sygeseng udtrykker han sit håb: – Jeg håber, de vinder i dag.

Fordi hvis de vinder, så vinder de det hele. Selvom han er indlagt, er han positiv og ser frem til kampen. – Det er sjovt. Fordi fodboldspillerne er gode, fortæller han med et smil.

Benjamin har altid haft en passion for fodbold og bruger meget af sin fritid på at spille med den runde læderbold. Han skulle faktisk have startet til fodbold i en klub for en måned siden, men sygdommen satte en brat stopper for den plan. Han blev indlagt akut med pletter på huden og smerter i kroppen. Undersøgelser viste, at han havde et hul på tarmen.

Hans mor, Elisabeth Lykkegaard Pedersen, beskriver oplevelsen som – helt forfærdelig. Hun er nu ved sin søns side, mens han ser fodbold. – Det er hyggeligt. Han er så sød og går så meget op i det, siger hun med et smil.

Hun tilføjer, at Benjamin sandsynligvis ikke ville have fået lov til at se kampen derhjemme, da det ville have været for sent. Hun er taknemmelig for, at han kan få denne glæde på sygehuset. Situationen understreger, hvor vigtige små glæder kan være, især for et barn, der er indlagt. Fodboldkortene og kampen giver Benjamin et pusterum fra sygdommen og en følelse af normalitet.

Historien om Benjamin er et eksempel på, hvordan selv i svære tider kan passioner og interesser give håb og glæde. Hans entusiasme for fodbold er en kilde til styrke og optimisme under hans indlæggelse. Sygehuspersonalet har også været opmærksomme på at imødekomme Benjamins ønske om at se kampen, hvilket viser, hvor vigtigt det er at tage hensyn til patienternes individuelle behov og interesser. Elisabeth Lykkegaard Pedersen udtrykker sin taknemmelighed for den omsorg, Benjamin har modtaget på sygehuset.

Hun fremhæver, at personalet har været meget hjælpsomme og forstående. Benjamin er et inspirerende eksempel på en ung dreng, der trods udfordringer bevarer sin positive indstilling og sin kærlighed til fodbold. Hans historie er en påmindelse om, at selv små ting kan gøre en stor forskel, og at håb og glæde kan findes selv på de mest uventede steder.

Han ser frem til at komme sig fuldt ud og endelig begynde at spille fodbold i klubben, som han har glædet sig til





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fodbold Sygehus Børn Indlæggelse Superliga FC Midtjylland Immunrespons Glæde Håb Fodboldkort

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nato undersøger konsekvenser af USA’s træk af soldater fra TysklandNato vil forsøge at forstå detaljerne i USA’s beslutning om at trække 5.000 soldater ud af Tyskland. Beslutningen kommer i en tid med stigende spændinger mellem USA og EU, og den kan have betydelige konsekvenser for sikkerheden i Europa. Den polske premierminister, Donald Tusk, har advaret om en mulig opløsning af den transatlantiske alliance.

Read more »

Ny trend hitter: Nu vil DF-medlem gøre den borgerligIfølge DF-medlemmet Sophus Lindblad er jagten på det perfekte ydre tæt forbundet med klassiske borgerlige værdier.

Read more »

Populær vandrerute bliver den første af 'Danmarks Naturstier'For fremtiden vil det være nemmere at få information om udvalgte vandreruter både på stier og online.

Read more »

Ny TV 2 Krimiserie ‘Fristelsen’ Afslører Den Mørke Verden Af Syntetiske StofferTV 2 annoncerer en ny krimiserie, ‘Fristelsen’, der undersøger den stigende narkokriminalitet og afhængighed af syntetiske stoffer i Danmark. Serien følger efterforskningsleder Nora Søby og hendes team i deres kamp mod en dødelig ny type piller, der truer unge menneskers liv.

Read more »

Lille speedwaytalent drømmer om at blive den størsteSexårige Arvid fra Herning er fuld af energi og passion for speedway. Han træner flere gange om ugen på Uhrebanen i Karup og drømmer om at blive den største. Hans far, Christian Ørts, står ved hans side som træner og støtter ham i hans drømme. For dem handler det ikke kun om at vinde, men om at have det sjovt sammen.

Read more »

Otte adopterede fra Sydkorea stævner den danske stat og kræver millionerstatningGitte Mose er blandt de otte adopterede, der stævner staten.

Read more »