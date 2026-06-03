FN's Generalforsamling valgte nye medlemmer til Sikkerhedsrådet

FN's Generalforsamling har valgt nye medlemmer til Sikkerhedsrådet. Østrig, Portugal, Zimbabwe og Trinidad og Tobago er de nye medlemmer, mens Storbritannien, USA, Frankrig, Kina og Rusland har permanent medlemskab.

Fem lande har permanent medlemskab i FN's Sikkerhedsråd, mens ti andre lande skal vælges. Fem lande har permanent medlemskab, mens ti andre lande er valgt af FN's Generalforsamling for en periode på to år.

FN's Generalforsamling har onsdag valgt Østrig, Portugal, Zimbabwe og østaten Trinidad og Tobago til FN's Sikkerhedsråd de kommende to år fra 1. januar 2027. Fem lande har permanent medlemskab - Storbritannien, USA, Frankrig, Kina og Rusland - mens ti andre lande er valgt af FN's Generalforsamling for en periode på to år. Ved valget af de ikke-faste medlemmer tages der hensyn til kravet om en ligelig geografisk repræsentation.

I år kommer et medlem fra Afrika-gruppen, et fra Latinamerika- og Caribien-gruppen, et fra Asien- og Stillehavs-gruppen og to fra den vesteuropæiske gruppe. Det betyder, at Portugal og Østrig erstatter Grækenland og Danmark, hvis toårige periode udløver ved årsskiftet. Tyskland bejlede ifølge nyhedsbureauet AFP til en af de vesteuropæiske pladser, men fik ikke tilstrækkelig med stemmer. Zimbabwe fra Afrika-gruppen erstatter Somalia, mens Trinidad og Tobago overtager pladsen i sikkerhedsrådet fra Panama.

Der var ingen andre kandidater til hverken den afrikanske eller den latinamerikanske- og caribiske gruppe. Den asiatiske plads er endnu ikke afgjort. Filippinerne og Kirgisistan har budt ind på sædet, som Pakistan forlader ved årsskiftet





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