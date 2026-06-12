FN-rapport om havenes tilstand: Danmark er et af de mere ekstreme eksempler på, hvor skidt det står til for havene

Den 1.600 sider lange rapport kortlægger alvorlige og accelererende trusler mod verdenshavene, herunder forurening, overfiskeri og klimaforandringer. Rapporten inddrager og opsummerer forskning fra hele verden, og 550 eksperter fra 86 lande står bag rapporten. Havets sundhed er alvorligt truet, da økosystemer og levesteder nærmer sig eller overskrider kritiske tipping points. Havets niveau fortsætter med at stige, og 'døde zoner' - områder med iltsvind - dækker nu et samlet areal på omkring 4,5 millioner km². Forurening af havet stiger, og der er fortsat store huller i vores viden om havbunden og dybhavets økosystemer.

Den 1.600 sider lange rapport kortlægger alvorlige og accelererende trusler mod verdenshavene, herunder forurening, overfiskeri og klimaforandringer. Rapporten inddrager og opsummerer forskning fra hele verden, og 550 eksperter fra 86 lande står bag rapporten.

Havets sundhed er alvorligt truet, da økosystemer og levesteder nærmer sig eller overskrider kritiske tipping points. Havets niveau fortsætter med at stige, og 'døde zoner' - områder med iltsvind - dækker nu et samlet areal på omkring 4,5 millioner km². Forurening af havet stiger, og der er fortsat store huller i vores viden om havbunden og dybhavets økosystemer. Rapporten peger på, at Danmark er et af de mere ekstreme eksempler på, hvor skidt det står til for havene





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