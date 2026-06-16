FN-chef besøger Haiti, B-52 styrt i USA, og Læger Uden Grænser afskediger medarbejdere

FN's generalsekretær rejser til Haiti for at vise solidaritet midt i bandevold. I Californien omkommer otte ved B-52-styrt. Læger Uden Grænser afskediger 18 efter sexovergreb mod flygtninge. Ukrainske soldater træner i England.

FN's generalsekretær, Antonio Guterres, rejser i dag til Haiti for at vise solidaritet med ofre for den omfattende bandevold, der har præget landet. Siden årsskiftet er mindst 2.300 mennesker blevet dræbt, over 1.100 såret og næsten 100 bortført i forbindelse med volden.

Situationen er akut, og FN opfordrer til international handling. Guterres skal mødes med civile, hvis liv er blevet påvirket af krisen i det caribiske land, der længe har døjet med politiske, økonomiske og sikkerhedsmæssige udfordringer. I USA er et B-52 bombefly fra luftvåbnet styrtet ned kort efter start under en rutinemæssig testflyvning. Alle otte ombordværende omkom.

Ulykken skete omkring kl. 11.20 lokal tid ved en flybase i Californien. Vicekommandør James Hayes udtrykte på et pressemøde medfølelse med de pårørende og lovede yderligere information, når den foreligger. Flybasen oplyste på Facebook, at der vil blive givet flere detaljer efterhånden som efterforskningen skrider frem. I en anden sag har Læger Uden Grænser afskediget 18 medarbejdere efter en intern undersøgelse af beskyldninger om seksuel udnyttelse af flygtningekvinder ved den sudanesiske grænse i Tchad.

Overgrebene omfattede blandt andet tilbud om mad eller arbejde mod sex, og unge piger var blandt ofrene. Organisationen beklagede dybt den skade, der var forvoldt, og understregede, at adfærden var et alvorligt brud på deres værdier. Endelig har ukrainske soldater de seneste fem uger trænet i det østlige England for at skærpe deres evner i delingsledelse under krigslignende forhold. Træningen, der foregik i skov, skyttegrave og byområder, gav samtidig Nato-landene indsigt i moderne krigsførelse





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