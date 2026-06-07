Flyselskaber under hårdt pres: Stigende brændstofpriser truer billige flybilletter og mindre luftfartsselskaber

IATA-chef Willie Walsh advarer om, at stigende brændstofpriser, geo-politiske spændinger og problemer i forsyningskæden presser flyselskaber hårdt. Det kan føre til højere billetter, udfordringer for små selskaber og potentielt svingninger i markedet, mens nogen som Ryanair fortsætter med at klare sig godt.

Ja, for mange danskere er jagten på de helt billige flybilletter blevet en fast del af rejsen. Det advarer Willie Walsh , chef for den internationale luftfartsorganisation IATA , om over for det tyske medie.

Ifølge IATA-chefen er flyselskaber over hele verden nu under så hårdt pres fra stigende brændstofpriser, at det ikke kun kan gøre billetterne dyrere.

"Jeg frygter desværre, at nogle flyselskaber vil få meget svært ved at håndtere de høje brændstofpriser," siger eksperten til mediet. De har ofte ikke samme indtægter fra businessclass og bonusprogrammer som de større selskaber. Samtidig betyder krigen i Iran, at flere flyruter er blevet dyrere, fordi selskaberne må flyve omveje. Derfor kan de svageste selskaber forsvinde, blive opkøbt eller droppe ruter, der ikke længere kan betale sig.

Dertil kommer problemer med forsyningskæder og forsinkede leverancer fra blandt andre flyproducenterne, Boeing og Airbus, som har kostet flyselskaberne omkring 11 milliarder dollars i 2025, påpeker IATA-chefen. I Europa vokser markedet fortsat, og særlig Ryanair klarer sig fortsat godt, vurderer han





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Flybilletter Brændstofpriser IATA Willie Walsh Luftfartsbranchen Ryanair Forsyningskæde Krigen I Iran Boeing Airbus

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tiltag vil hjælpe millioner af danskere med allergiAntallet af danskere med allergiske sygdomme som høfeber og pollenastma er stigende.

Read more »

Iran truer med at lukke Hormuzstrædet for olie- og gaseksport efter amerikanske angrebIran har truet med at lukke Hormuzstrædet helt for eksport af olie og gas som svar på amerikanske militære angreb. Den iranske revolutionsgarde har udstedt en advarsel om, at gentagne amerikanske angreb vil få alvorlige konsekvenser, herunder muligheden for en fuldstændig blokade af den strategiske vandseng. Denne eskalering finder sted på trods af en formel våbenhvile mellem de to lande og har rejst alvorlige bekymringer om den globale energiforsyning og regionale stabilitet.

Read more »

Giftlinjen advarer unge mod koffeinpiller og preworkout-produkterOverlæge Søren Bøgevig fra Giftlinjen udtaler sig om den stigende tendens blandt unge til at indtage store mængder koffein via piller og preworkout-produkter, især i træningssammenhæng. Han beskriver alvorlige symptomer som hjertebanken, kvalme og langvarig uro, og peger på, at unge med psykiske problemer er særligt udsatte. Han anbefaler at undgå sådanne produkter og i stedet holde sig til naturlige koffeinkilder i moderate mængder.

Read more »

Stadionarbejdere truer med strejke kort inden VMSofi Stadium, der skal være vært for otte VM-kampe, kan under slutrunden blive ramt af strejke blandt ansatte.

Read more »