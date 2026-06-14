Flyselskaber sætter hårdt ind over for lyd fra mobiltelefoner i luften

United Airlines har indført en ny regel, som kræver, at passagerer bruger hovedtelefoner, hvis de vil høre musik, se videoer eller afspille andet lydindhold på deres telefon, tablet eller computer. Hvis en passager ignorerer kabinepersonalets anvisninger og fortsætter med at afspille lyd uden hovedtelefoner, kan sagen eskalere.

De fleste flypassagerer har prøvet det. Man finder sin plads, spænder sikkerhedsselen og gør sig klar til en lang flyvetur. Kort efter begynder lyden af videoer, musik eller spil pludselig at strømme ud fra en medpassagers mobiltelefon.

For mange er det blot en mindre irritation. For flyselskaberne er det i stigende grad blevet et problem. Nu har et af verdens største flyselskaber besluttet at sætte hårdt ind over for den adfærd, som mange rejsende længe har klaget over. Udenrigsministeriet kommer med vigtig besked til danske rejsende: Dine rejseplaner kan blive ramt.

Det amerikanske flyselskab United Airlines har indført en ny regel, som kræver, at passagerer bruger hovedtelefoner, hvis de vil høre musik, se videoer eller afspille andet lydindhold på deres telefon, tablet eller computer. Hvis en passager ignorerer kabinepersonalets anvisninger og fortsætter med at afspille lyd uden hovedtelefoner, kan sagen eskalere. En voksende udfordring. Ifølge flere eksperter er problemet blevet mere udbredt i takt med, at smartphones og sociale medier fylder mere i hverdagen.

Mange passagerer oplever jævnligt medrejsende, der ser videoer, spiller spil eller lytter til musik uden at tage hensyn til omgivelserne. Selvom initiativet kommer fra USA, peger meget på, at lignende regler kan blive mere almindelige hos andre flyselskaber. Branchen arbejder generelt på at skabe mere ro og færre konflikter ombord, og derfor bliver reglerne for passageradfærd løbende strammet. For rejsende er budskabet enkelt: Husk hovedtelefonerne i håndbagagen.

Det kan vise sig at være et af de vigtigste ting, du tager med på flyrejsen. Det er blevet en fast tradition for mange danskere inden ferien starter: Nu kan det blive forbudt i lufthavne





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