Flypenge ramt af vildledende markedsføring: Kunder får store regninger på trods af 'no cure, no pay'-løfte

Rejseveranstalter Flypenge, der lover at hjælpe med at få kompensation for forsinkede fly, har fået mange kunder til at betale betydelige summer, selv om de ikke fik kompensation. Forbrugerrådet anser det for en klar overtrædelse af forbrugerlovgivningen, mens virksomheden bebrejder kunderne for ikke at have fulgt betingelserne. Sagen har udløst en bred debat om gennemsigtighed i aftalebetingelser og markedsføringspraksis.

Virksomheden Flypenge , der tilbyder hjælp til at få kompensation for forsinkede flyafgange, står nu over for alvorlig kritik efter at flere danske kunder har modtaget uforventede regninger på op mod flere tusinde kroner.

Dette sker på trods af, at virksomheden på deres hjemmeside markedsfører et "no cure, no pay"-princip, som skulle forhindre kunderne i at skulle betale, hvis de ikke får kompensation. Ifølge TV 2 skyldes de utilsigtede regninger delvist formuleringerne i aftalebetingelserne, som findes i et dybdelink på hjemmesiden. Disse betingelser giver Flypenge ret til at fakturere kunderne, hvis de fx ikke har sendt de nødvendige dokumenter, eller hvis de søger kompensation uden at gå gennem selskabet.

Forbrugerorganisationen Forbrugerrådet Tænk har analyseret sagen, og seniorjurist Ida Nynne Daarbak Reislev anser det for klart, at Flypenge har overtrådt markedsføringsloven, forbrugeraftaleloven og almene aftaleregler. Hun påpeger, at den måde "no cure, no pay" er formidlet, er vildledende i forhold til de faktiske betingelser, som i praksis gør det muligt for Flypenge at opkræve betaling uafhængigt af udfaldet af kompensationssøgeren.

Virksomheden har selv indrømmet, at kunderne har accepteret betingelserne, og de fremhæver, at de først sender adskillige påmindelser og advarsler til kunder, der undlader at levere de nødvendige oplysninger. I en udtalelse til medierne lyder det dog: "Vi tager kritikken alvorligt. Hvis der er kunder, som ikke har forstået oplysningerne tydeligt nok, eller hvis vi kan gøre vores kommunikation mere gennemsigtig, vil vi se på det.

" Således forsøger Flypenge at nedtoner problemet ved at pege på en manglende forståelse hos kunderne, samtidig med at de lover en potentiale revidering af deres kommunikationsmateriale. Sagen har rejst bred opmærksomhed omkring forbrukerrettigheder i forbindelse med online tjenester, der lover "ingen gebyrer uden resultater", og den understreger vigtigheden af, at aftalebetingelser læses grundigt og præsenteres på en retfærdig og Forståelig måde.

Den konkrete udvikling i sagen er endnu ikke afgjort, men flere af de berørte kunder har allerede indgivet klager til Forbrugerombudsmanden og overvejer juridisk aftale





