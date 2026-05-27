Flypenge kritiseres for uventede regninger trods no cure, no pay

Flere kunder af Flypenge har modtaget regninger på trods af virksomhedens no cure, no pay-koncept. Seniorjurist vurderer, at praksis kan være i strid med markedsføringsloven.

Når flyrejsen bliver forsinket eller aflyst, er det ofte en stressende oplevelse for passagererne. Mange ved, at de har ret til kompensation i henhold til EU-forordning 261/2004, men processen kan være besværlig og tidskrævende.

Derfor har flere virksomheder specialiseret sig i at hjælpe kunder med at søge erstatning mod et gebyr. En af disse virksomheder er Flypenge, som markedsfører sig med et såkaldt no cure, no pay-princip, hvilket betyder, at kunderne kun betaler, hvis de får penge udbetalt. Men flere kunder har oplevet at modtage regninger på flere tusinde kroner, selvom de troede, at de var beskyttet af princippet.

Ifølge en undersøgelse fra TV 2 har flere af Flypenges kunder været overraskede over at modtage regninger, efter at de havde benyttet virksomhedens tjenester. Kritikken går især på, at mange ikke har været klar over, at der i visse situationer stadig kan opstå ekstra omkostninger. På Flypenges hjemmeside står der blandt andet, at kunder kan blive opkrævet betaling, hvis de ikke sender de nødvendige oplysninger til tiden, eller hvis de vælger selv at fortsætte sagen uden om virksomheden.

Seniorjurist Ida Nynne Daarbak Reislev vurderer over for TV 2, at Flypenge kan være i strid med både markedsføringsloven, forbrugeraftaleloven og aftaleloven, da betingelserne kan være uklare og vildledende. Flypenge afviser dog kritikken og understreger, at kunderne selv har accepteret aftalebetingelserne, når de har indgået en aftale med virksomheden. Virksomheden oplyser samtidig, at de sender flere påmindelser og advarsler til kunder, som mangler at indsende de nødvendige oplysninger.

I en skriftlig udtalelse siger Flypenge: Når det er sagt, tager vi naturligvis kritik alvorligt. Hvis der er kunder, som ikke har forstået oplysningerne tydeligt nok, eller hvis vi kan gøre vores kommunikation endnu klarere, er det noget, vi vil se på. Sagen har sat fokus på forbrugerbeskyttelse i en branche, der ofte opererer i en gråzone mellem juridisk bistand og kommerciel service.

Forbrugerrådet Tænk anbefaler, at man altid læser betingelserne grundigt, før man indgår en aftale med en kompensationsvirksomhed, og at man overvejer, om man selv kan søge kompensation direkte hos flyselskabet uden mellemled. Erstatningsbeløbene varierer afhængigt af flyafstanden og forsinkelsens længde, men kan typisk ligge mellem 250 og 600 euro per passager. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der også findes andre virksomheder på markedet, som tilbyder lignende tjenester, og at vilkårene kan variere betydeligt.

Nogle selskaber tager et fast gebyr, mens andre anvender et procentbaseret honorar. Uanset hvad, bør forbrugerne altid være opmærksomme på skjulte omkostninger og uklare betingelser, der kan føre til uventede regninger. Sagen om Flypenge er et eksempel på, hvordan et populært koncept som no cure, no pay kan misforstås, og det understreger behovet for klar og gennemsigtig kommunikation fra virksomhederne. Samtidig viser det, at myndighederne måske bør skærpe tilsynet med denne type forretningsmodeller for at beskytte forbrugerne bedre.

Indtil da er det op til den enkelte at være ekstra påpasselig, når man overlader sin kompensationssag til en tredjepart





