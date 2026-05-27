Flygtning fra Kragskovhede spiller central rolle i Midtjyllands bandekonflikt

Den 24‑årige Said Mahamed Ali Adde, som flygtede fra Kragskovhede Fængsel, er nu involveret i den voldelige strid mellem banderne Loyal to Familia og Comanches i Herning‑Ikast‑området.

Den ene af de to mænd, som søndag den 24. maj slap ud af Kragskovhede Fængsel, er nu en central aktør i den eskalerende bandekonflikt, der raser i Midtjylland .

De to flygtninge, 24‑året Said Mahamed Ali Adde fra Herning‑området og hans medskyldige Osman Mohamed Abdi Osman, blev set forladt i en sort Peugeot 208 med fem døre omkring midnat. Efter flugten informerede politikommissær Marianne Hejlesen fra Nordjyllands Politi om, at de mistænkte kan have forladt Nordjylland, mens Midt‑ og Vestjyllands Politi samtidig advarede om, at de kan opholde sig i Midtjylland - specifikt i Herning‑Ikast‑området, hvor de har tætte bånd til de kriminelle netværk, der står bag de seneste voldelige hændelser.

Den pågældende konflikt omfatter de to sammensvøbte bander Loyal to Familia og Comanches, som allerede i sidste uge har gjort overskrifter med en række brandstiftelser, skudepisoder og endda en eksplosion af en håndgranat. Ifølge oplysninger fra kilder tæt på miljøet og dokumenter fra Nationalenhed for Særlig Kriminalitet (NSK) er striden udløst af personlige uoverensstemmelser mellem Said Mahamed Ali Adde og andre personer, snarere end en direkte konfrontation mellem de to bander.

På trods af dette har hans tilknytning til den kriminelle gruppe gjort ham til et eftertragtet mål for både rivaliserende kriminelle og politiets efterforskning. Said Mahamed Ali Adde har en kriminalhistorik, der allerede er belyst i medierne. I marts 2024 deltog han i en skudepisode i en kiosk i Herning, hvor han og en medforbryder gik ind med slagvåben og en pistol, men tabte våbnet under konflikten.

En af de tiltalte mænd greb pistolen og skød, hvilket efterlod Said med livstruende skader. Han blev først idømt fem år og seks måneder af byretten, men dommen blev i december 2025 nedsat til tre år og ni måneder af landsretten. Flere andre blev tiltalt i sagen, men domfældelserne varierede fra frifindelse til dødsforsøg, hvilket har skabt yderligere spændinger.

Efter hans løsladelse fra Kragskovhede Fængsel har Said tilsyneladende fået ansvaret for at fortsætte den organiserede vold - herunder brandstiftelse, skyderier og endda bestilling af en håndgranat - i et forsøg på at genvinde sin position i den kriminelle magtkamp. Politiet har i fællesskab udsendt en efterlysning og understreger, at borgere ikke selv skal forsøge at kontakte de eftersøgte. Alle oplysninger skal rettes til politiet på telefon 114.

Sagen er et tydeligt eksempel på, hvordan individuelle kriminelle handlinger kan eskalere til bredere bandekonflikter, der truer den offentlige sikkerhed i både Nord‑ og Midtjylland





