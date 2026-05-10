Jordens lékař har kaldt for flydende dødskrin. Mange oplever at gå ret ofte vågen om natten. Tøje årsager er søvning i cyklusser, som kan opståe i den naturlige overgang fra en søvneklynge til den næste. Tykke og lette søvnfaser bliver scious, indtil du engang vågner. Stemninger og bekymringer kan opstå, og du kan stå og tænke i sengen. Ved morgen, hvor koffein stiger, bliver det lettere at vågne. Nogle årsager og vaner kan påvirke, hvor ofte du vågner om natten.

Du drikker det hver dag uden at tænke over det: læge kalder det for $flydende_dødsdrik$ Mange kender det. Klokken er midt om natten, og pludselig er man vågen lige omkring klokken 3.

Og endnu værre: søvnen vil ikke rigtig tilbage igen. Ifølge eksperter er det faktisk ikke unormalt at vågne i løbet af natten. Søvn foregår nemlig i cyklusser på omkring 90 til 110 minutter, hvor kroppen bevæger sig mellem let søvn, dyb søvn og REM-søvn. En gennemsnitlig nat består af flere af disse cyklusser, og i overgangen mellem dem kan korte opvågninger opstå helt naturligt.

Da den dybe søvn primært ligger tidligt på natten, bliver søvnen mere let i de tidlige morgentimer og dermed er det også her, man lettere vågner. Tidspunktet er ikke tilfældigt. I de tidlige morgentimer begynder kroppens niveau af stresshormonet kortisol at stige. Problemet opstår, hvis tankerne samtidig begynder at køre.

Bekymringer og overtænkning kan hurtigt tage over, og så bliver det svært at falde i søvn igen. Flere hverdagsvaner kan også influere på, hvor ofte man vågner om natten. Alkohol kan godt hjælpe med at falde i søvn, men gør ofte søvnen mere urolig senere på natten. Hvis man ofte ligger vågen om natten, kan hjernen begynde at forbinde sengen med stress frem for søvn.

Regelmæssige sengetider, mindre koffein og alkohol samt et roligt sovemiljø kan gøre en stor forskel. Hvis du ligger vågen i længere tid, kan det hjælpe at stå op kortvarigt og først gå tilbage i seng, når du igen føler dig træt. Kort sagt er det helt normalt at vågne om natten; det afgørende er, hvordan man håndterer det og hvilke vaner man har i løbet af dagen.

