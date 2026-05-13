FLSmidth stands i sag om mulig sanktionsbrud i Rusland

Både amerikanske og danske myndigheder er blevet orienteret om en sag, hvori FLSmidth står anklaget for et muligt brud på sanktionerne mod Rusland.

FLSmidth har informeret amerikanske og danske myndigheder om en mulig brud på sanktionerne mod Rusland, som involverer salgsmateriale til kobberminer i Kasakhstan . Den finske direktør for FLSmidth, Toni Laaksonen, meddelte, at virksomheden blev opmærksom på problemet under interne kontroller sidste år og iværksatte en undersøgelse for at undersøge, hvordan salgsmaterialet havnede hos personer i Rusland.

FLSmidth har sluppet ud af en sag om kobbermineprojekter i Kasakhstan, hvor udbudsdokumenter blev sendt til kunder, men nogle af dem endte hos personer i Rusland. FLSmidth's administrerende direktør bemærker, at det er udbudsdokumenter til nogle få kobbermineprojekter i Kasakhstan, som virksomheden nu har droppet at deltage i. FLSmidth's teknologitekniker i USA, Salt Lake City, har også orienteret amerikanske myndigheder om sagen, for at sikre, at virksomheden ikke bryder sanktionerne mod Rusland.

Lige siden FLSmidths meddelelse den 1. maj, har virksomheden informeret både amerikanske og danske myndigheder om sagen. En undersøkelse om sagen er stadig i gang, og indtil den er færdig, vil virksomheden holde oplysningerne om de præcise detaljer hemmelig.





