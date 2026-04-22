Statsadvokat James Uthmeier har stævnet OpenAI for at undersøge, om ChatGPT hjalp en gerningsmand med at planlægge et skoleskyderi på Florida State University i 2025.

Statsadvokaten i Florida , James Uthmeier, har officielt indledt en omfattende strafferetlig efterforskning mod det amerikanske teknologiselskab OpenAI. Baggrunden for det opsigtsvækkende tiltag er en mistanke om, at virksomhedens populære chatrobot, ChatGPT, potentielt har spillet en direkte rolle i planlægningen af et tragisk skoleskyderi på Florida State University, som fandt sted i april 2025.

Under et pressemøde i Tallahassee understregede Uthmeier, at delstaten tager sagen ekstremt alvorligt, og han gik så langt som til at udtale, at hvis man kunne behandle software på lige fod med mennesker, så ville ChatGPT blive sigtet for medvirken til mord. Myndighederne forsøger nu at klarlægge, i hvilket omfang algoritmerne har fungeret som rådgiver for den mistænkte gerningsmand, der i øjeblikket sidder varetægtsfængslet og nægter sig skyldig i anklagerne om at have dræbt to personer og såret yderligere seks. Ifølge de indledende fund fra statsadvokatens kontor peger meget på, at den mistænkte har benyttet chatrobotten til at indhente detaljerede vejledninger. Det drejer sig angiveligt om specifikke råd vedrørende valg af ammunition, våbenhåndtering samt strategiske vurderinger af, hvornår på dagen det ville være mest effektivt at udføre et angreb for at maksimere antallet af ofre. Derudover undersøges det, om systemet har hjulpet med at identificere de mest sårbare steder på universitetsområdet. Som led i stævningen kræver delstaten nu fuld indsigt i OpenAIs interne dokumenter, herunder virksomhedens sikkerhedspolitikker og det undervisningsmateriale, der bliver brugt til at træne modellerne i at genkende og håndtere trusler om vold mod andre mennesker. Uthmeier ønsker at placere et ansvar hos ledelsen i OpenAI, hvis det viser sig, at de har ignoreret advarselssignaler om, at deres teknologi kunne misbruges til kriminelle formål. OpenAI har på deres side taget skarpt afstand fra beskyldningerne. I en officiel udtalelse til CNN understreger en talsmand for virksomheden, at skyderiet på Florida State University er en forfærdelig tragedie, men at virksomheden på ingen måde kan gøres juridisk ansvarlig for en brugers ulovlige handlinger. De fastholder, at ChatGPT udelukkende har leveret faktuelle svar baseret på informationer, som allerede er frit tilgængelige i offentlige kilder på internettet. Virksomheden argumenterer for, at chatrobotten ikke har opfordret til eller fremmet skadelig aktivitet, og at de løbende arbejder på at implementere sikkerhedsforanstaltninger, der skal forhindre misbrug. Sagen rejser nu en principiel debat om, hvorvidt teknologivirksomheder skal kunne holdes strafferetligt ansvarlige for indhold genereret af deres kunstige intelligens, og denne juridiske proces i Florida forventes at få stor betydning for den fremtidige regulering af AI-sektoren i USA





