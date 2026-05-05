Flertallet af danskere er ikke forberedt på en krise

En ny måling viser, at et flertal af danskerne ikke har taget forholdsregler for at være klar til en krisesituation, samtidig med at myndighederne lancerer en national beredskabsuge.

Bekymringen for kriser i Danmark er stigende, og det afspejles i en ny Megafon -måling udført for TV 2 og Politiken. Undersøgelsen viser, at et snævert flertal, 54 procent, af danskerne endnu ikke har taget skridt til at forberede sig på en potentiel krisesituation ved at indkøbe fornødenheder som mad og vand.

Dette er en let stigning fra en lignende måling i december 2025, hvor 53 procent ikke var forberedt. Omvendt har 46 procent af danskerne allerede foretaget indkøb for at kunne klare sig selv i en krise. Denne udvikling sker samtidig med, at myndighederne lancerer den første nationale beredskabsuge under temaet 'Vi er der for Danmark', med fokus på at styrke det samlede danske beredskab og samfundssikkerheden.

Ifølge Bjarne Nigaard, sekretariatschef hos Danske Beredskaber, er det ikke længere et spørgsmål om *hvis*, men *når* en større krise vil ramme Danmark. Han understreger, at man i en sådan situation ikke kan forvente den samme hjælp fra beredskabet som under normale omstændigheder. Målet er ikke at skræmme, men at være ærlig omkring beredskabets begrænsninger, uanset om krisen er af naturlig årsag, sundhedsmæssig karakter eller af anden type.

Det er afgørende, at samfundet er forberedt på at håndtere situationen, når de normale rutiner brydes, og fællesskabet kommer under pres. Danskerne skal kunne klare sig selv og deres nærmeste i flere dage, da Danske Beredskaber ikke vil kunne hjælpe alle, og vil prioritere de mest sårbare grupper som ældre og syge. Beredskabsugen finder sted i en tid, hvor Danmark oplever en stigende trussel fra hybride angreb, cyberkriminalitet og spionage fra fremmede magter.

Kommuner landet over vil derfor øge bevidstheden om, hvordan man bør handle i en krisesituation gennem borgermøder og praktiske øvelser. Lokal sammenhængskraft, nabohjælp og individuel forberedelse vil være afgørende for et robust samfund, når krisen rammer. Det anbefales derfor at preppe på forhånd, så Danske Beredskaber kan fokusere på de mest udsatte. Hvis en stor del af befolkningen kan klare sig selv med mad, vand og kommunikation via f.eks. en batteridrevet radio, vil det aflaste de kritiske samfundsfunktioner.

Tidligere jægersoldat Thomas Rathsack er dog skeptisk over for prepping. Han ønsker ikke at leve i frygt og mener, at han har udvist samfundsansvar gennem sin tjeneste i krigszoner. Han kan klare sig i op til fire dage med det, han har derhjemme, men vil ikke fylde sine skabe med ekstra forsyninger.

Han efterlyser en konkret plan fra myndighederne for, hvordan de vil håndtere en stor krise, især en hybridkrig fra Rusland, og ønsker ikke at blive fanget i en spiral af frygt. Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en tjekliste med konkrete råd til danskerne om, hvordan de bedst kan forberede sig på en krise. Diskussionen om prepping er altså kompleks og spænder fra praktisk forberedelse til filosofiske spørgsmål om frygt og samfundsansvar.

Mens mange anerkender behovet for at være forberedt, er der også bekymringer om at skabe unødig panik og fokus på individuel beredskab frem for kollektiv handling. Myndighedernes budskab er klart: selvforsyning i en begrænset periode er afgørende, så beredskabet kan fokusere på de mest kritiske opgaver og beskytte de mest sårbare. Den nationale beredskabsuge er et skridt i retning af at øge bevidstheden og forberede Danmark på de udfordringer, der kan komme.

Det er vigtigt at huske, at beredskab ikke kun handler om at have mad og vand på lager, men også om at have en plan for, hvordan man kan kommunikere, hjælpe hinanden og bevare roen i en presset situation. Den nationale beredskabsuge skal derfor ses som en mulighed for at styrke fællesskabet og øge robustheden i det danske samfund





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Prepping Krise Beredskab Megafon Danmark Sikkerhed Myndigheder Samfundssikkerhed Hybrid Trussel Nabohjælp

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dansk energisystem viser tegn på robusthed trods global kriseDanmark reducerer afhængigheden af fossile brændsler og øger selvforsyningen, selvom krigen i Mellemøsten presser energipriserne. Analysen viser positive tendenser i forbruget af fossile brændsler og en stigende selvforsyningsgrad.

Read more »

Nyt dansk cykelhold på kontinentalniveau fra 2027CeramicSpeed Racing Aros Forsikring, med base i Herning, opgraderes til et kontinentalhold og vil konkurrere internationalt fra 2027. Holdet ser frem til øget konkurrence og vil fokusere på at udvikle lokale talenter.

Read more »

Borgernes Parti i dyb krise: Analytiker ser sort for Lars BojeB.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup, vurderer, at Borgernes Parti er faldet fra hinanden i et hidtil uset tempo. Lars Boje kan ikke længere bortforklare problemerne med enkelte fejlcastede kandidater, og hans rolle som outsider er blevet markant sværere at fastholde.

Read more »

Hornugler og rødspætter: 'Drukleg' med mor hjalp dansk golfspiller til triumfDen danske golfspiller Smilla Sønderby vandt søndag golfturneringen MCB Ladies Classic, og det var med sin mor som caddie.

Read more »

Taekwondoforbund beklager ulovlige fyringer | Kort sportTidligere bestyrelsesmedlemmer i Dansk Taekwondo Forbund handlede i strid med forbundets love, da de i november fyrede sportschef Bjarne Johansen og landstræner Tarik Setta.

Read more »

Dansk stafethold misser finalen i Botswana | Kort sportDanmark er repræsenteret ved World Relays i Botswana, hvor herrernes stafethold lørdag har været i aktion på 4 x 400-meteren.

Read more »