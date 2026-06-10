En undersøgelse viser, at ni ud af ti europæere ikke ser USA som en allieret, selv om USA er en del af forsvarsalliancen Nato. Flertallet i de 15 lande tror ikke på, at amerikanerne ville komme dem til undsætning, hvis de blev angrebet.

Flertal i 15 europæiske lande tror ikke på, at USA vil forsvare dem, hvis de bliver angrebet. En undersøgelse foretaget af tænketanken European Council on Foreign Relations (ECFR) viser, at ni ud af ti europæere ikke ser USA som en allieret, selv om USA er en del af forsvarsalliancen Nato .

Respondenterne bor i Bulgarien, Danmark, Estland, Frankrig, Holland, Italien, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Ungarn og Østrig. I alle lande svarer et mindretal, at de forventer, at USA vil forsvare dem, hvis deres land bliver angrebet udefra. Polen er det af de 15 lande, hvor der er størst tiltro til amerikanerne, hvor 37 procent tror på, at USA vil forsvare dem.

Spanien har mindst tiltro til USA, hvor kun 12 procent tror på, at USA vil træde til, hvis de bliver angrebet. Blandt de danske respondenter svarer 20 procent, eller hver femte, at de forventer, at USA forsvarer dem i tilfælde af et angreb. Det er langt fra den positive holdning, der tidligere har været fremme i Europa, hvor mange mente, at USA ville komme dem til undsætning, hvis de blev angrebet.

Men nu er der en stor skepsis over for USA's evne til at forsvare Europa. Det er en bekymring, der også er fremme i andre lande, hvor mange tror, at USA kun vil forsvare sine egne interesser og ikke de interesser, der er fælles for hele Europa. Det er en udfordring for Nato, der skal forsøge at opretholde en samarbejdsånd mellem alle medlemmerne, selv om der er store forskelle i synspunkterne.

Det er også en udfordring for de europæiske lande selv, der skal forsøge at opretholde en samarbejdsånd og et fælles forsvar, selv om der er store forskelle i synspunkterne. Det er en udfordring, der skal løses, hvis Europa skal være i stand til at forsvare sig selv og sine interesser i en verden, hvor der er store udfordringer og trusser





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