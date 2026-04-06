Flertal af vælgere ønsker ændring af mandatejerskab: Partier skal eje mandaterne

En ny måling viser, at et flertal af de danske vælgere er tilhængere af en grundlovsændring, der vil ændre ejerskabet af folketingsmandater. Undersøgelsen er udarbejdet af Voxmeter for Ritzau, og den kommer i kølvandet på nylige eksklusioner af politikere fra deres partier.

Et flertal af de danske vælgere ønsker ændringer i, hvem der ejer et folketingsmandat. En ny måling fra analyseinstituttet Voxmeter , foretaget for Ritzau, viser, at over halvdelen af befolkningen er tilhængere af en grundlovsændring , der vil overføre mandatejerskabet fra den enkelte politiker til partiet. Konkret svarer 50,4 procent af de adspurgte ja til, at Grundloven bør ændres, så det er partiet og ikke personen, der ejer mandatet.

33,4 procent er imod forslaget, mens 16,2 procent svarer ved ikke. Målingen er foretaget kort efter flere sager, hvor politikere er blevet ekskluderet fra deres partier, hvorefter de fortsat har siddet i Folketinget som løsgængere. Dette inkluderer Cecilie Liv Hansen og Jacob Harris, som begge blev ekskluderet fra henholdsvis Liberal Alliance og Borgernes Parti, samt Emilie Schytte, der efterfølgende trak sig fra Borgernes Parti. Disse begivenheder ser ud til at have påvirket vælgernes holdning til spørgsmålet. Troels Bøggild, lektor ved Aarhus Universitet og forsker i vælgeradfærd, påpeger, at målingen bør ses i lyset af de seneste sager om partiopgør og eksklusioner. Han mener, at de nye sager kan have svækket nogle partiers position og skabt en modstand mod det eksisterende system, hvor mandatet tilhører den enkelte politiker. Bøggild bemærker også, at fænomenet med partihoppere og løsgængere er blevet mere udbredt de seneste år, hvilket yderligere kan have bidraget til vælgernes holdning. De nye sager har skabt debat om, hvorvidt det er rimeligt, at politikere kan beholde deres mandater efter at være blevet ekskluderet af deres partier, og om det er i overensstemmelse med vælgernes ønsker





Jacob Harris' hustru på vej ind i sekretariat - Strid om nepotisme og økonomisk gennemsigtighedLøsgænger Jacob Harris planlægger at ansætte sin hustru i sit nye sekretariat, hvilket udløser debat om nepotisme og gennemsigtighed i finansieringen af politiske partier. Rasmus Lund-Nielsen fra Moderaterne foreslår en stramning af reglerne, mens Harris kræver fuld åbenhed fra Moderaterne. Sagen kommer efter tidligere beskyldninger mod Harris.

