Flertal af danskere trodser sygdom og spreder smitte på arbejdspladsen

Ny undersøgelse viser at 82 procent af danskere møder på arbejde trods sygdom. Hygiejneekspert advarer om misforstået hensyn der fører til smitte og større belastning på arbejdspladser. Kulturens forpligtelsesfølelse skal ændres for at fremme folkesundheden.

En nyundersøgelsefra analyseinstituttet YouGov viser at langt de fleste danskere vælger at trodse sygdom og møde på arbejde, selvom de burde blive hjemme. Ifølge undersøgelsen er det 82 procent af danskerne, der gør det.

Hygiejneekspert Maria Brix Balle fra virksomheden Initial kalder denne tendens for et misforstået hensyn, som har store konsekvenser. Hun forklarer at når en syg person bevæger sig i samfundet fx i kollektivtransport på kontoret eller i supermarkedet udsættes andre for en smitterisiko. Især ved tegn som feber hoste eller generel utilpashed bør man forblive hjemme. Ifølge eksperten ligger årsagen i dansk arbejdskultur hvor mange føler et prestige eller forpligtelse til at være til stede på arbejdet uanset helbred.

Dette opfattes som ansvarsfuldt men bidrager faktisk til at sprede sygdom og skabe større belastning for både arbejdspladsen og kolleger. Hun understreger at påtvinget tilstedeværelse når man er syg er kontraproduktivt og fører til flere sygedagoverførsler, hvilket er skadeligt for både virksomhedens produktivitet og medarbejdernes velvære. Konklusionen er at en ændring i kulturen er nødvendig, hvor det accepteres og styres via klare retningslinjer at blive hjemme ved sygdom for at beskytte samfundets helbred.

Denne holdningsændring kan mindske smitte og skabe et sundere arbejdsmiljø for alle





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Sygdom Arbejdsplads Smitte Hygiejne Kultur

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