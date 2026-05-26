Flertal af danskere ønsker ambitiøs klimaindsats, viser ny Klimarådsanalyse

Klimarådet afslører, at 64 procent af befolkningen lægger vægt på Danmarks klimaambitioner, mens 84 procent ser klimaændringer som en alvorlig trussel. Regeringen har sat mål om 82 procents reduktion i 2035 og overvejer at fremskynde klimaneutralitet til 2045.

Den seneste analyse fra Klima rådet, kaldet Klima holdninger i Danmark, viser en markant grønnere holdning i befolkningen end tidligere undersøgelser. Analysen, som blev offentliggjort i dag, bygger på svar fra lidt over 1500 personer, der blev interviewet i november 2025.

Resultaterne viser, at 84 procent af de adspurgte anser klimaforandringerne som en alvorlig trussel, og 61 procent mener, at de vil få væsentlige konsekvenser for Danmarks befolkning. En betydelig del af offentligheden lægger vægt på, at Danmarks klimaindsats skal være blandt de mest ambitiøse i verden. Selvom spørgsmålet om ambitionen kan virke abstrakt, svarer 64 procent af respondenterne, at det i nogen eller høj grad har betydning for dem, om landet ligger i front på klimaområdet.

Dette indikerer, at klimahandling er et væsentligt kriterium, når vælgere vælger deres repræsentanter i Folketinget. Flertallet af de adspurgte udtrykker en klar politisk prioritet på klimaet. De føler sig både motiverede og i stand til at bidrage til den grønne omstilling på individuelt niveau. Klimarådet konkluderer, at denne holdning sandsynligvis påvirkede udfaldet af det seneste folketingsvalg i marts 2026, hvor vælgere i høj grad prioriterede klima som en central valgkriterium.

Efter valget har den nye regering, ledet af SVM, bekræftet sit klimaengagement ved at fastsætte et ambitiøst reduktionsmål: inden 2035 skal Danmarks udledning af drivhusgasser være 82 procent lavere end niveauet i 1990. På længere sigt sigtes der efter klimaneutralitet i 2050. I februar 2026 fremsatte regeringen et lovforslag til høring, som foreslår at fremskynde målet om klimaneutralitet til 2045 i stedet for 2050. Forslaget har udløst en bred debat i både politiske kredse og civilsamfundet.

På den ene side fremhæver klimaaktiverede borgere den nødvendige hastighed i omstillingen og argumenterer for, at de fleste europæiske naboer allerede har sat lignende mål. På den anden side påpeger nogle kritikere, at den korte tidshorisont kan skabe økonomisk usikkerhed og kræve investeringer, som den nuværende infrastruktur ikke er klar til at absorbere. Trods disse udfordringer viser meningsmålingerne, at den grønne dagsorden fortsat har solid opbakning i befolkningen, og at klimaet nu er et centralt element i danske vælgeres beslutningsproces.

Klimaets betydning i den politiske debat og i den personlige bevidsthed viser, at Danmark er på vej mod en ny æra, hvor bæredygtighed ikke blot er et politisk slogan, men et grundlæggende element i samfundets fremtidige strategi





