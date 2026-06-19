Flere uheld og hændelser i Midt- og Vestjylland: Fra svejsebrænding til champignontilbagekaldelse

En samling af nyheder fra Midt- og Vestjylland om arbejdsulykker, fødevarer, festival sikkerhed og hærværk.

I løbet af de seneste dage har der været flere bemærkelsesværdige hændelser i Midt- og Vestjylland, som har sat fokus på alt fra arbejdssikkerhed til fødevaresikkerhed og kriminalitet.

En 40-årig mand kom alvorligt til skade under svejsearbejde hos en virksomhed på Sjællandsvej i Herning. Ifølge lokalpolitiet fik han tredjegradsforbrændinger, da hans jakke brød i brand under svejsningen. Han blev overført til Rigshospitalet i København med skader på venstre side af kroppen, venstre overarm og venstre hånd. Kort efter, torsdag ved middagstid, slap en 35-årig mand heldigt fra en ulykke på en gård på Borkvej øst for Ringkøbing.

Han kravlede ned i en to meter dyb brønd med en gyllepumpe, men fik det hurtigt dårligt og besvimede. En kollega fik ham hevet op, og han kom til bevidsthed i den friske luft. Politiet vurderer, at gylledampe kan have været årsag til besvimelsen, hvilket kan være livsfarligt. En anden dramatisk hændelse fandt sted, da en højspændingsledning fik fat i et træ, der svajede i vinden.

Dette skabte en lysbue gennem træet og antændte skovbunden. Brand & Redning MidtVest afventede elselskabet, før de kunne slukke branden, da der stadig kunne være strøm i ledningen imens. Bandekonflikten i Herning og Ikast-området har også påvirket en lokal musikfestival. Ikast Musikliv, der afholdes fredag og lørdag, har valgt at foretage kropsvisitation af gæsterne ved indgangen for at skabe tryghed.

Festivalen, som i år er udsolgt med 2500 gæster dagligt, har altid haft mulighed for at checke gæster, men har nu gjort ekstra opmærksom på det. Formanden Stephan Olesen understreger, at de ikke forventer problemer. I forbindelse med fødevaresikkerhed tilbagekalder producenten GASA Nord Grøn bakker med økologiske champignoner, der er solgt i Coop, Føtex, Bilka, Netto og Rema 1000. Champignonerne kan indeholde listeriabakterier, som kan give influenzalignende symptomer og feber.

Forbrugerne opfordres til at kassere produktet eller returnere det til butikken. Endelig har lokalpolitiet i Holstebro sat gang i en efterforskning af graffiti-hærværk mod to gamle VLTJ-tog. Politikommissær Knud Lauridsen fortæller, at man gennemgår en database for at finde sammenfald med andre graffiti-sager. Samlet set viser disse hændelser et bredt spektrum af udfordringer i regionen, fra arbejdsulykker og fødevaresikkerhed til kriminalitet og offentlige arrangementer.

Myndighederne opfordrer til øget opmærksomhed og forsigtighed i hverdagen, især i forhold til arbejdsmiljø og fødevarehygiejne





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Arbejdsulykker Fødevaresikkerhed Kriminalitet Kultur Sikkerhed

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