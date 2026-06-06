Flere skybrud og længere sæson forventes på grund af klimaopvarmning

Nationalt Center for Klimaforskning ved DMI advarer om en markant stigning i antallet og intensiteten af skybrud i Danmark, en længere skybrudssæson samt øgede økonomiske omkostninger for samfundet, hvis udledninger af drivhusgasser forbliver høje.

Temperaturstigninger vil medføre flere skybrud i Danmark samt en udvidet skybrudssæson, advarer forskerne på Nationalt Center for Klimaforskning (NCKF) ved DMI . Når sommeren nærmer sig med hastige skridt, intensiveres presset på forecaste præcise tidspunkter og lokaliteter for de kraftige byger, som meteorologerne fortsat kæmper med.

NCKF har i stedet fokuseret på de langsigtede tendenser, der viser, at både hyppighed og intensitet af skybrud vil stige markant, såfremt udledningsmønstrene for drivhusgasser fortsætter på nuværende kurs. Forskerne har analyseret flere udledningsscenarier frem til århundredets slutning, og alle peger på en stigning i antallet af skybrud. I dag oplever Danmark i gennemsnit omkring 20‑25 døgn om året med skybrud.

Ifølge Martin Olesen fra NCKF kan dette tal i fremtiden vokse mellem 25 og 70 procent, afhængigt af hvor højt de samlede emissioner ender. Resultaterne kan også nedbrydes på kommunalt niveau, så beslutningstagere får et detaljeret kort over, hvilke områder der vil blive mest berørt. Opvarmning af atmosfæren øger dens evne til at indeholde vanddamp; en stigning på én grad Celsius giver ca. syv procent mere vanddamp, hvilket fungerer som ekstra brændstof til kraftige nedbørshændelser.

Dette betyder ikke kun flere skybrud, men også at de vil forekomme over en længere periode af året. Eksempelvis var 2023 et usædvanligt varmt år, og de sidste skybrudregisterede i landet faldt allerede i oktober - en sen afslutning på sæsonen. Med de højere temperaturer forventes skybrudssæsonen at forlænges, så selv de tidlige forårsmåneder kan blive påvirket.

Samtidig vil de mest ekstreme regnhændelser blive hyppigere: en 50‑års hændelse kan inden århundredets afslutning blive en 20‑års hændelse, en 20‑års hændelse en 10‑års hændelse og så videre. De samfundsmæssige konsekvenser er betydelige, især i byområder hvor vandet enten ikke kan trænge ned i jorden eller ledes hurtigt væk. Oversvømmelser kan ramme kritisk infrastruktur som tog, metro, veje, bygninger og kulturarv, og kombinationer af flere ekstreme fænomener - f.eks. et skybrud sammenfaldende med en stormflod - vil forværre situationen yderligere.

Klimatilpasning af byerne er allerede i gang, men de høje omkostninger og den tidskrævende proces betyder, at de økonomiske byrder vil vokse. DMI leverer varslinger, som kan dæmpe skaderne, men de samlede udgifter til ekstreme vejrforhold har mellem 2011 og 2023 ligget på mellem 18 og 19 milliarder kroner. Kun oversvømmelserne i København i sommeren 2011 udgjorde over seks milliarder kroner.

Fremtidige udgifter vil sandsynligvis stige, både på grund af øgede skader og de investeringer, der skal til for at gøre byerne mere modstandsdygtige over for de nye, mere komplekse vejrhændelser





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Klimaforandringer Skybrud Oversvømmelser Byplanlægning DMI

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