Flere sager: SMS-svindel fra Q-Park, politiindsats og retssager

Denne nyheds artikel dækker en række forskellige begivenheder: en advarsel om SMS-svindel opfordrende til at klikke på links, politiengage i Lemvig og Thisted, retssager mod en tidligere politiker og sager om ulovlig kørsel på udrejsecentre, samt en hændelse med et gashul efter en gravemaskine har ramt en ledning.

Q-Park har varslet om en ny form for svindel via SMS, hvor modtagere får en besked, der afføder uro om en uafsluttet parkering. Beskeden indeholder et link, som man opfordres til at trykke på for at få yderligere oplysninger.

Q-Park understreger, at det er en forsøgt svindel, og man skal slette beskeden uden at klikke på linket. Sådanne oplysninger kræver typisk adgang via den officielle Q-Park-app eller hjemmesiden, ikke via usikre SMS-link. Politiet er dog også aktive i andre sager. Tirsdag aften omkring klokken halv otte måtte politiet ud Lemvig-området til en restaurant på havnen, hvor en 39-årig mand, der var beruset og opførte sig truende, blev anholdt.

Han er udenlandsk statsborger og er sigtet for postyr i restauranten og for brud på knivloven. Han blev løsladt onsdag formiddag. En anden sag indikerer en 22-årig ukrainer, der bor på udrejsecentret Kærshovedgård, blev sigtet for at køre uden gyldigt kørekort og for at køre, hvilket er ulovligt for personer på udrejsecentre. Bilen tilhørte en 41-årig cubaner, også bosat på udrejsecentret, som er sigtet for at overlade køretøjet til en, der ikke har ret til at køre.

Endvidere er der en sag med et søskendepar, der har delt videoer, hvor de kravler under indhegningshegn og tvinger sig op på fremmede ponyer, herunder Anita Pedersens 42-årige pony. En anden bemærkelsesværdig retssag involverer Mogens Birkelund, tidligere viceborgmester i Skive Kommune, der blev frifundet i Retten i Viborg for anklager om at have svindlet med EU-midler for 765.750 kroner gennem sit firma. Anklagemyndigheden citerede paragraf 289 om uberettiget vinding, men dommeren konkluderede, at det ikke var det samme.

Der er også en nødsituation i Thisted, hvor en gravemaskine har ramt en gasledning ca. 90 cm under jorden. Indsatsleder Kristoffer Stentoft Holm fra Nordjyllands Brandvæsen fortæller, at gasforsyningsselskabet er i gang med at lukke hullet, og at de har evakueret folk i nærheden. Politiet i Thisted har cocktail sigtet en 33-årig mand for fire overtrædelser på Mors, inklusive brug af forfalskede nummerplader, at køre uden kørekort, påvirket kørsel og besiddelse af euforiserende stoffer fundet under ransagning.

Endelig nævnes en statistik om faldende udgifter, der er faldet fra 123,5 milliarder året før, med en stigning på 85 milliarder i udgifter og 52,4 milliarder i indtægter





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