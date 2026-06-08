En 42årig mand påvirket af stoffer kørte ned en mand med el-løbehjul og flygtede, mens politiet jagtede ham. Donald Trump forlod et NBC-interview efter udfordringer om valgsnedliggelse. NVE-grupper, der tilskynder til vold blandt unge, er nået Danmark. Nordjylland lider under et kabelbrud med opsplitning af Kommunikation. En bilist stoppet for extre fart fik kørekort inddraget. Trump beder Israel og Iran om at undgå eskalerende angreb, og Norge kæmper mod en Rødmarvsmitte i jordbærkulturen. Feriejævn ansøgninger er faldet, mens forskere advarer om en potentiel super-El Niño.

Den 42årige mand blev kørt ned af en el-løbehjul ist, der flygtede fra ulykkesstedet, men blev senere pågrebet af politiet under påvirkning af stoffer. Han sigtes nu for spirit- og narkokørsel på elektrisk løbehjul, og der tages blodprøver for at fastslå påvirkning.

Under et interview med NBC løb den amerikanske præsident Donald Trump af, da journalisten Kristen Welker udfordrede hans påstande om valgmanipulation både i Californiens primærvalg og det amerikanske præsidentvalg i 2020. Desuden viser en rapport, at ekstremt voldelige nihilistiske grupper, kaldet NVE-grupper, har nået Danmark. Disse netværk, aktivt i internettets dybere kanaler, har til formål at presse børn og unge til selvskade, mishandling og selvmord, og efterretningstjenesten overvåger udviklingen.

I nordjyllandske områder er der på grund af et kabelbrud ikke længere telefonforbindelse, hvilket har fået politiet til at skifte til ekstra mandskab placeret i Vesterø og Østerby, og borgere opfordres til at henvende sig direkte på nærliggende stationer. En bilist blev stoppet for at Køre 123 km/t i en 60 km/t zone på Helsingørmotorvejen og sigtet for vanvidskørsel; hans kørekort er inddraget, og aut00let beslaglagt.

Donald Trump har også appelleret til Israel og Iran om at undgå yderligere gengældelsesangreb efter Irans missilangreb på Israel, og han påstår, at begge lande er villige til en øjeblikkelig våbenhvile, mens forhandlinger om en fredsaftale fortsætter. I Norge er jordbæravlere indkaldt til krisemøde efter at den største producent blev ramt af den dræbende svampesygdom rødmarv, der kan overleve i jorden i 15 år uden effektiv kur, og som potentielt spreder sig via solgte planter.

Ligeledes har tusindvis af danske familier søgt feriejævnet i år, et tal på niveau med sidste år, men lavere end i 2023 og 2024, hvilket direktør Ninna Thomsen mener kan skyldes den tidligere regerings fødevarecheck. Endvidere advarer forskere om en mulig "super-El Niño" efter en usædvanlig varm fase i Europa, som kan medføre ekstreme temperaturer, tørke og oversvømmelser verden over





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