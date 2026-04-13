Flere penge i hverdagen: Næstved Kommune overvejer prisnedsættelse på dagtilbud

Næstved Kommune overvejer at sænke prisen på dagtilbud, hvilket kan give børnefamilier flere penge til rådighed og skabe bedre muligheder for fritidsaktiviteter, tøj og mad. Flere andre kommuner i Region Sjælland har allerede implementeret lignende tiltag.

Der kommer formentlig flere penge til rådighed for Jon Stivang og hans kone, hvis Næstved Kommune beslutter at sænke prisen for deres børns dagtilbud. Dette vil markant lette familiens økonomiske situation. En sådan lettelse kan have stor betydning for hverdagen, især når man tager højde for de løbende udgifter forbundet med børnenes liv. For eksempel overvejer familien Stivang, om de har råd til at tilmelde deres børn til en madordning i børnehaven.

Denne beslutning afhænger af de økonomiske ressourcer, de har til rådighed, og en prisnedsættelse på dagtilbud kan være afgørende for at kunne give børnene et sundt og varieret måltid. De ekstra penge kan også bruges på andre væsentlige ting som fritidsaktiviteter, nyt tøj eller forbedret kost. Kommunen har en bred borgersammensætning, og for mange familier kan det virkelig gøre en forskel. Som en del af den seneste finanslov er der afsat 1,7 milliarder kroner til kommunerne, med det formål at sænke forældrebetalingen for dagtilbud og samtidig ansætte mere pædagogisk personale. Flere kommuner i Region Sjælland har allerede implementeret prisnedsættelserne, mens andre, som Næstved Kommune, overvejer det i øjeblikket. Lolland, Vordingborg, Guldborgsund og Holbæk kommuner er eksempler på kommuner, der er i fuld gang med at tilpasse sig de nye rammer. I Lolland Kommune kan småbørnsforældre forvente at se en lavere pris på den næste opkrævning. Cecilie Louise Stabell fra SF, næstformand i Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget i Lolland Kommune, udtrykker stor tilfredshed med initiativet, og hun understreger den positive effekt, det har på familiernes økonomi. Hun fremhæver, at de frigjorte midler kan bruges på aktiviteter, tøj og mad, og at det kan skabe en mere positiv og inkluderende hverdag for børnene og deres familier. Den økonomiske lettelse kan være afgørende for at skabe de bedste rammer for børnenes udvikling og trivsel. Det er vigtigt at bemærke, at statens bidrag ikke dækker alle omkostninger i forbindelse med prisnedsættelserne og ansættelse af ekstra personale. Lolland Kommune skal selv finde 2,7 millioner kroner. Disse midler er dog allerede fundet inden for det eksisterende budget for dagtilbudsområdet. Dette viser, at kommunen prioriterer området og ønsker at sikre en positiv udvikling for børnefamilierne. Initiativet er et udtryk for en bredere politisk indsats for at støtte børnefamilierne og sikre, at alle børn får de bedst mulige vilkår for at trives og udvikle sig. Det forventes, at andre kommuner i Region Sjælland følger trop og implementerer lignende tiltag for at lette byrden for børnefamilier og skabe en mere retfærdig og lige adgang til dagtilbud for alle





Dagtilbud Forældrebetaling Næstved Kommune Økonomi Børnefamilier

