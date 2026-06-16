Flere nyheder: SF-leder，《Pia Olsen Dyhr，om Thomas Nystrøm，samt begivenheder fra sport，kultur，og politik

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Pia Olsen Dyhr har i en kommentar til SF's gruppemøde udtalt, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm som særlig rådgiver, hvis hun havde haft kendskab til de seneste ugers begivenheder.

Samtidig har FIFA forhindret det iranske flag med en gylden løve i at blive vist ved en stadion, da det nu symboliserer modstand mod det iranske styre. Billeder fra SoFi Stadion viser dog, at mange fans er lykkedes med at snegle flaget ind. Desuden fortælles der om en mand, der som barn mistede en arm og et ben i en elektricitetsulykke, og som nu cykler rundt i verden, millioner følger med på hans rejse.

I Oslo reagerede nordmændene dybt overraskede og skuffede, da Høiby ankede sin dom, hvilket også kom bag på TV 2's Kongehuskorrespondent. Under en balletopførelse af Romeo og Julie i Izmir stjal en kat showet ved at lege med skuespilleren. Mette-Marits søn, Marius Borg Høiby, fik fire års fængsel, men blev frifundet for to ud af fire anklager om voldtægt.

I Ukraine står det historiske kloster Kyiv Pechersk Lavra i brand efter et russisk angreb, som har kostet fire liv og mere end 20 sårede. I en fodboldkamp scored Amad Diallo kampens eneste mål for Elfenbenskysten mod Ecuador. Emil Nielsen var en stjerne i mål, da FC Barcelona vandt Champions League, og han skifter til det ungarske Veszprem. Curacaos Livano Comenencia scorede landets første VM-mål mod Tyskland.

Endelig fejrede Donald Trump sin 80-årsdag med et UFC-event, som delte amerikanerne, mens danske politikere gav råd til at blive 80





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