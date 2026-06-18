Flere nyheder fra Midt- og Nordjylland: Dødsbrand, fodboldbøde og brændstofpriser

Torsdag eftermiddag døde en 49-årig mand i en lejlighedsbrand i Herning. AGF får en hård disciplinærkendelse efter mesterskabsfejring, og brændstofpriserne påvirker lokale virksomheder. FC Midtjylland ønsker at hente Rasmus Nissen Kristensen hjem, og en brand i et lastbilværksted i Skjern undersøges. Derudover sker flere andre begivenheder i regionen.

En 49-årig mand er torsdag eftermiddag død efter en lejlighedsbrand på første sal på Nørregade i Herning . Der opstod brand i lejligheden omkring middagstid, og manden blev reddet ud af brandvæsnet.

Han blev efterfølgende fløjet med lægehelikopter til Aarhus Universitetshospital i Skejby og senere overflyttet til Rigshospitalets Traumecenter i København. Brandt og Redning MidtVest blev torsdag eftermiddag kaldt ud til en adresse i Herning efter en alarm om en fastklemt person. En ældre mand var væltet i sin handicapscooter, men slap efter omstændighederne billigt. Han har fået et plaster på.

Han fik en lille rift på armen, fortæller indsatsleder Kristian Lehn fra Brand & Redning MidtVest. Da brandfolkene ankom til stedet, var manden allerede blevet hjulpet videre, og brandvæsnet havde derfor ikke nogen opgave. Det var et på godt jysk træls syn, der mødte parret Jonas Agger og Maja Lind, da de ankom til deres feriepark, Vejlby Klit Feriepark, torsdag morgen. Det gamle VLTJ-tog, der flyttede ind i parken midt i marts, var natten til torsdag blevet overmalet med graffiti.

Det gik vildt for sig, da AGF i sidste runde af Superligaen fejrede mesterskabet hjemme i Vejlby mod Viborg FF. Og lidt for vildt for sig ifølge Fodboldens Disciplinærinstans. Omfattende brug af pyroteknik og baneløbere betyder, at AGF skal spille næste hjemmekamp uden tilskuere på D-tribunen på Ceres Park i Vejlby. Det er den ene endetribune, hvor de stemningsskabende fans holder til.

Derudover tildeles AGF en bøde på 150000 kroner, skriver klubben på sin hjemmeside. Ifølge kendelsen fra disciplinærinstansen blev der affyret minimum 187 styk pyroteknik, og minimum 10 tilskuere løb ind på banen. Det er næppe gået manges næse forbi, at priserne på benzin og diesel har fået et markant nøk op ad de seneste måneder.

Siden lukningen af Hormuzstrædet i februar er både benzin og diesel steget med flere kroner per liter, og det er en udvikling, som har gjort ondt hos vognmandsvirksomheden HV Transport i Herning. Virksomheden har hver dag mellem 80 og 100 lastbiler på vejene for at fragte sand, jord, grus med mere, og derfor gør det særligt ondt, når brændstofpriserne stiger. FC Midtjyllands store midtbaneprofil Philip Billing kender indgående Frankfurts danske landsholdsspiller, Rasmus Nissen Kristensen.

Og nu ønsker Billing at hive Rasmus NK hjem til heden. Jeg har godt set rygterne om, at NK måske er på vej hjem. Jeg gør også mit og presser på for at få ham hjem. Vi kan sagtens bruge hans erfaring både på og uden for banen.

Måske har jeg presset ham for hårdt, for han gider ikke altid tage telefonen, når jeg ringer til ham, siger Philip Billing til TV 2 Sport og TV MIDTVEST. Rasmus Nissen Kristensen har en fortid i FC Midtjylland. Det er otte et halvt år siden, han forlod det midtjyske til fordel for Ajax i Amsterdam. Derfor har Nordjyllands Politi nu skærpet indsatsen på området.

Det fortæller leder af operativ færdsel hos Nordjyllands Politi, Hjalte Reines. Kort før midnat natten til tirsdag brød en brand ud i et lastbilværksted på Engdraget i Skjern. Og efter lokalpolitiet i Ringkøbing i samarbejde med Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI) har lavet brandundersøgelser på stedet, har de fundet frem til brandårsagen. Der er noget derinde, der er overophedet, forklarer Martin Bjerg, politiassistent ved lokalpolitiet i Ringkøbing.

Han oplyser desuden, at politiet har frigivet stedet igen, og at de lukker sagen i løbet af de næste par dage. TV MIDTVEST talte med en tydeligt berørt indehaver af autoværkstedet morgenen efter den voldsomme brand. Normalt forbinder man nok ikke et skovområde med en teaterforestilling, men onsdag aften havde en vandreforestilling premiere under åben himmel i Nationalpark Thy. FC Midtjylland har købt angriberen Friday Etim hos FC Fredericia, der rykkede ud af Superligaen i den forgangne sæson.

I januar solgte FCM netop Etim til Fredericia, men sikrede sig i aftalen en tilbagekøbsklausul på den 24-årige nigerianer. Efter fem mål for Fredericia i foråret og flere gode præstationer i Superligaen valgte FCM at trykke på knappen og aktivere klausulen. Mo Lykkes Karims foodtruck blev totalsmadret i et trafikuheld, men bagefter sendte en menneskelig fejl ham ud i et virksomhedsmareridt





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