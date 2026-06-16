Flere nyheder: Ebola, Norges forfatning, og lokal inspiration

Et overblik over dagens væsentligste nyheder, herunder ebolaudbrud i Congo, Norges forfatningsændring, danske erhvervsskoleprojekter og jordbærproducenters udfordringer.

Antallet af bekræftede ebola-tilfælde i DR Congo er nu 837, ifølge myndighederne. 196 personer er døde. Jean Kaseya, chef for Africa CDC, advarer om, at udbruddet kan blive det værste nogensinde, hvis det ikke stoppes snart.

I Norge vil Stortinget ændre forfatningen, så prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent, hvis kong Harald og kronprins Haakon er fraværende. Det kan betyde, at den 22-årige prinsesse leder statsråd. Kong Haralds helbred har skrantet, og kronprinsesse Mette-Marits sygdom har påvirket kronprinsens deltagelse. Diplomati: Danmark og 28 andre lande ønsker USA, Iran og mæglerlande tillykke med det diplomatiske gennembrud.

De håber på hurtig genåbning af Hormuzstrædet og slår fast, at Iran aldrig må erhverve atomvåben. I København er arkitektkonkurrencen om Tingbjerg Multihal afgjort. Lundgaard & Tranberg Arkitekter vandt. Hallen bliver et nyt vartegn med budget på 500 millioner kroner, hvoraf A.P.

Møllerske Støttefond bidrager med 400 millioner. Elever på erhvervsskoler får hjælp til overgangen til læreplads. Fire skoler i Region Syddanmark har et mentorprojekt. Direktør Dorthe Wang fra Tietgenskolen siger, at overgangen er sårbar, og mange falder fra.

Det britiske forsvarsministerium efterforsker meldinger om et russisk skib, der skulle have affyret advarselsskud nær en britisk yacht i Den Engelske Kanal. Yachten var 500 meter fra fregatten. Ingen kom til skade. Jordbærsæsonen er langsom i år.

Stensgård Jordbær plukker kun cirka 100 kilo om dagen mod normalt 1 ton. Mange bær er stadig grønne. Endelig har SF haft turbulente dage efter formand Pia Olsen Dyhrs ansættelse af Thomas Nystrøm, der tidligere er afskediget for anklager om seksuelle krænkelser. Danmarks Idrætsforbund afholder DM i over 40 sportsgrene i København.

Politikerne har afsat 13 millioner kroner fra Megaeventpuljen. Overborgmester Sisse Marie Welling håber, at mange københavnere vil heppe og prøve kræfter med sportsgrene som padel, atletik eller bueskydning





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