Finland anklager en russisk kaptajn for sabotage, Norge fejrer lighed for loven, AI‑snyd bekymrer danske studerende, Danmark undersøger togulykke, Montenegro nærmer sig EU‑medlemskab, britisk premierminister mål for brandstiftelse, rekordhøj salg af Pokémon‑kort i Sverige, ukrainsk kloster ramt af droneangreb, Nordjylland håndterer hospitalsbrand, USA‑Iran‑aftale kan genåbne Hormuzstrædet, og en svensk mistænkt for spionage står for retten.

Den finske anklagemyndighed har offentliggjort, at en russisk statsborger, kaptajn på fartøjet Fitburg, blev anholdt efter at have beskadiget to kritiske datakommunikationskabler ved den finske kyst nytårsaften 2025.

Ifølge politiets pressemeddelelse var der tale om en målrettet handling, der truede både den maritime infrastruktur og den digitale sikkerhed i regionen. Den 42‑årige kaptajn vil blive stillet for retten i Helsinki, hvor han kan risikere flere års fængsel, hvis han findes skyldig i sabotage og overtrædelse af internationale havlovgivninger. I Norge har borgere udtrykt stolthed over den nylige dom i en sag, hvor kronprinsessens søn, Marius Borg Høiby, blev dømt på lige fod med andre.

Ifølge korrespondent Anna Gaarslev fra DR mener mange nordmænd, at dommen tydeligt viser, at ingen er over loven, og at retssystemet fungerer uafhængigt af status og titel. Dette har udløst en bred debat om lighed for loven i Skandinavien, hvor både medier og politiske partier har taget stilling. En ny undersøgelse fra Aalborg Universitet viser, at mere end halvdelen af de studerende frygter falske anklager om snyd, når de bruger kunstig intelligens i deres opgaver.

Undersøgelsen peger på et behov for klare retningslinjer fra universiteterne samt juridisk vejledning, så brugen af AI kan ske på en ansvarlig måde uden at studerende frygter sanktioner. Region Hovedstaden har i kølvandet på havarikommissionens foreløbige rapport om den alvorlige togulykke på Gribskovsbanen i april krævet, at trafikselskabet Movia fremlægger en detaljeret handlingsplan.

Formanden for regionen, Lars Gaardhøj, understregede, at hvis en komplet udskiftning af signalsystemet viser sig nødvendig, vil der blive søgt statslig finansiering for at sikre, at en lignende katastrofe ikke gentager sig. I EU‑forhandlingerne reporter cypriotiske viceminister Marilena Raouna, at Montenegro har lukket 16 af 35 kapitler i deres adgangsforhandlinger.

Rygtet om, at Kosovo og andre kandidatlande har gjort lignende fremskridt, har givet håb om, at flere vestlige stater vil kunne blive medlemmer inden for de næste år, forudsat at de fortsætter med at vise dedikation og hårdt arbejde. En ukrainsk mand er blevet fundet skyldig i brandstiftelse mod to ejendomme, som er knyttet til den britiske premierminister Keir Starmer.

Sammen med en rumænsk medskyldig blev de to mænd anklaget for at have modtaget betaling fra en anonym russisktalende person, kendt som 'El Money', for at sætte ild til et køretøj og to huse i London. Begivenheden førte til midlertidig lukning af Storebæltsbroen, men broen er siden åbnet igen for al trafik. Samtidig har den svenske handelsplatform Tradera rapporteret et rekordhøjt salg af en uåbnet æske med Pokémon‑kort, der blev solgt for 446.000 kroner.

Kortene er fra den såkaldte Neo Destiny 1st Edition Booster Box fra 2005, og efterspørgslen på Pokémon‑kort er steget med 276 procent i 2025 sammenlignet med året før, hvilket har g{ivet platformen et Ingen har endnu oplevet alvorlig skade på den historiske klosterskirke i Petjerska Lavra i Ukraine, men skader på taget er omfattende efter et droneangreb, rapporterer SBU. Selvom strukturen er intakt og de mest værdifulde relikvier er evakueret, er der bekymring for fresker og murværk.

Ukrainske myndigheder har fundet fragmenter fra en ukrainsk drone på stedet, mens Rusland benægter involvering. En stor brand i Nordjylland har tvunget beredskabet til at evakuere patienter til en gårdhave, mens brandmenn kæmpede med flammerne i en patientafdeling. Vagtchef René Kortegaard fra politiet bekræftede, at ingen er kommet til skade, men at hændelsen har fremhævet behovet for bedre brandberedskab i sundhedssektoren.

Endelig er en mulig aftale mellem USA og Iran på vej, som ifølge DR's økonomikorrespondent Casper Schrøder vil genåbne Hormuzstrædet - en nøglerute for olie- og gastransport. Selvom en sådan aftale kan lette de globale energipriser, er der stadig usikkerhed omkring Irans atomprogram og fremtidige forhandlinger, hvilket gør situationen skrøbelig på både politisk og økonomisk plan. Samtidig har en 34‑årig svensk mand i Stockholm fået anklaget for spionage til fordel for Rusland.

Retssagen startede i går, og de svenske myndigheder har understreget, at efterretningstjenesten intensiverer deres indsats mod fremmed efterretning i lyset af øgede geopolitiske spændinger i Europa





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