Flere hændelser i Midt- og Vestjylland: Fra parkeringsskænderi til falske bankbude og fodboldnyheder

Politiet advarer mod falske bankbude, en 80-årig skubbede til kvinde over parkeringsplads, og der er nye fodboldtransfers. Læs om ugens begivenheder i Midt- og Vestjylland.

I løbet af de seneste dage har Midt- og Vestjylland været scene for flere bemærkelsesværdige hændelser, der spænder fra personlige konflikter til kriminalitet og sportsbegivenheder.

Tirsdag morgen kom en 80-årig mand og en 56-årig kvinde op at skændes om en parkeringsplads i Holstebro. Det er uklart, hvad uoverensstemmelsen præcist drejede sig om, men situationen udviklede sig korporligt, da den 80-årige valgte at puffe til kvinden. Ifølge fungerende politikommissær ved lokalpolitiet i Holstebro, Matthias Sørensen, blev der ikke rapporteret om alvorlige skader, men hændelsen understreger, hvordan selv små uenigheder kan eskalere.

Politiets indsats i området har også fokus på forebyggelse af lignende konflikter, og de opfordrer borgere til at bevare roen og kontakte myndighederne ved tvister. Samtidig advarer Midt- og Vestjyllands Politi om en bølge af svindel, hvor falske bankbude opererer i regionen. Onsdag eftermiddag oplyste vagtchef Rasmus Poulsen, at politiet har modtaget flere henvendelser fra borgere, primært i Holstebro-området, men at svindlerne også kan optræde andre steder.

De falske bankbude opsøger folk i deres hjem og udgiver sig for at være fra banken. Deres formål er at lokke ofrene til at udlevere bankoplysninger, hævekort eller lignende. Vi vil gerne advare folk i vores kreds og understrege, at banken aldrig ville henvende sig på denne måde, understreger Rasmus Poulsen. Politiet opfordrer borgere til at være på vagt og straks kontakte politiet, hvis de bliver kontaktet af mistænkelige personer, der påstår at være fra banken.

I en anden sag måtte politiet tirsdag aften rykke ud til en restauration på havnen i Lemvig. En 39-årig udenlandsk mand opførte sig truende og var beruset, hvilket førte til, at politiet blev tilkaldt. Manden blev sigtet for at skabe postyr i restaurationen samt for brud på knivloven. Han blev anholdt og bragt til stationen i Holstebro, men blev løsladt onsdag formiddag.

Hændelsen er endnu et eksempel på, hvordan spiritus og konflikter kan føre til uheldige situationer, og politiet understreger vigtigheden af at holde sig i ro og undgå voldelige handlinger. På vejene var der også dramatiske øjeblikke. En taxachauffør i Bjerringbro, Jesper Gjøttrup Steensig, undgik med nød og næppe en alvorlig ulykke, da han kørte gennem et lyskryds og så en bilist køre direkte over for rødt.

Jeg har alligevel ikke set før, at nogle kører direkte overfor rødt, siger han og tilføjer, at hvis han ikke havde spottet den, kunne det være gået rigtigt galt. Uheldet skete på hovedvejen mellem Viborg og Skive, og meldingen kom klokken 15.40. Heldigvis blev ingen personer kvæstet, men episoden tjener som en påmindelse om at være opmærksom i trafikken. Inden for sportens verden er der også nyheder.

Superligaens program for den kommende sæson er offentliggjort, og de midt- og vestjyske hold kender nu deres modstandere i første kamp samt rækkefølgen i grundspillet. Viborg FF starter med en hjemmekamp mod OB fredag 24. juli, FC Midtjylland spiller på udebane mod Sønderjyske søndag 26. juli, og Silkeborg IF skal en tur til Randers samme dag.

Derudover har forsvarsspilleren Henrik Dalsgaard, der spillede for FC Midtjylland fra 2021 til 2024 og var anfører under mesterskabet i sommeren 2024, truffet en svær beslutning om sin fremtid. Det har været en beslutning, som har taget noget tid at komme frem til, og selvfølgelig også en svær beslutning, udtaler den 36-årige. Samtidig skifter Jean Manuel Mbom, der har været i Viborg siden 2023, til den tyske klub VfL Bochum i 2. Bundesligaen.

Den 26-årige tysker nåede 90 kampe for Superliga-klubben og vender nu tilbage til Tyskland, hvor han tidligere har spillet for Werder Bremen. I Bochum skal han spille under Uwe Rösler, som tidligere var cheftræner i AGF. Endelig advarer Q-Park om en ny bølge af svindel via sms, hvor modtageren opfordres til at klikke på et link for at tilgå yderligere oplysninger om en påstået uafsluttet parkering.

Beskeden fremstår som en meddelelse fra Q-Park med ordlyden: Q-Park: Der er registreret en uafsluttet parkering. Se dine oplysninger. Q-Park anbefaler, at man sletter beskeden med det samme og undlader at klikke på linket. Svindelforsøg som dette er desværre blevet mere almindelige, og myndighederne opfordrer til at være skeptisk over for uopfordrede henvendelser, der beder om personlige oplysninger.

Samlet set viser disse hændelser, hvordan hverdagen i Midt- og Vestjylland indeholder både uventede konflikter, kriminalitet og sportsglæde. Politiet arbejder fortsat på at sikre borgernes tryghed, og de opfordrer alle til at være opmærksomme og kontakte myndighederne ved mistanke om ulovligheder





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Holstebro Parkering Falske Bankbude Fodbold Svindel

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